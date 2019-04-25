В Верховной Раде заблокировали «языковой» закон. Новости

В Верховной Раде зарегистрированы два проекта постановления об отмене решения о принятии закона 5670-д о функционировании украинского языка как государственного, пишет «Сегодня».

Так, в парламент внесен проект постановления № 5670-д-П об отмене решения Верховной Рады от 25 апреля 2019 года о принятии в целом законопроекта «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Также в Раду был внесен еще один аналогичный проект постановления № 5670-д-П1.

«Пока отсутствуют тексты постановлений с аргументированием такой инициативы», – отмечает издание.

Согласно регламенту, глава Верховной Рады не может подписать закон до того момента, пока парламент не проголосует эти проекты постановлений. Если эти постановления не будут поддержаны, Андрей Парубий имеет право подписать закон и направить его на подпись президенту Украины.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада Украины сегодня, 25 апреля, приняла в целом Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (№ 5670-д).