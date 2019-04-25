Россия готовится провести верификацию пенсионеров и перепись населения в «Л-ДНР», – Тука. Новости

После подписания указа президента Российской Федерации Владимира Путина об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса, Россия готовится к верификации пенсионеров и переписи населения. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Георгий Тука, передает «Громадське».

«Мне трудно сейчас предвидеть насколько массовым это будет. Но я знаю также от наших спецслужб, они сейчас готовятся к двум мероприятиям: мероприятие первое – это проведение так называемой "переписи населения" с помощью Росстата (Федеральная служба государственной статистики, – ред.). Мероприятие второе – они планируют провести так называемую верификацию пенсионеров, во время которой будут настойчиво рекомендовать обменять украинские паспорта на паспорта "ЛНР" и "ДНР". Соответственно, люди окажутся в очень и очень тяжелом и нелегком положении перед выборами (парламента)», – сказал он.

По словам замминистра, если люди лишатся украинских паспортов, то они, во-первых, не смогут получать специальные выплаты из Украины, во-вторых, они не смогут просто пересекать линию соприкосновения, и в-третьих, это приведет к разрыву межсемейных связей. «Фактически, люди будут заблокированы внутри самопровозглашенных республик и единственным путем общения для них будет Российская Федерация», – отметил Тука.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса.

Ранее российские политики заявляли, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Основным условием смены гражданства называлось наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

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