Паспорта РФ для «Л-ДНР»: Тука назвал последствия для жителей неподконтрольного Донбасса. Новости

Пенсионеров, проживающих на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей, хотят вынудить обменять паспорта Украины на паспорта «ЛНР» и «ДНР». Но тогда они не смогут пересекать линию разграничения. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Георгий Тука, передает «Гордон».

«Никакой неожиданности для нас нет, потому что минимум 4 последних месяца мы получаем донесения спецслужб о подготовительных работах к выдаче паспортов на оккупированных территориях. Сначала там велись переговоры и консультации, потом обсуждалась техническая сторона этого вопроса. Более того, последние 2-3 месяца продолжается паспортизация боевиков 1-го и 2-го армейских корпусов. Интересный момент: они сейчас обговаривают, как технически реализовать перерегистрацию пенсионеров на оккупированных территориях и во время этого процесса вынудить людей обменять паспорта Украины на паспорта так называемых "ЛНР" и "ДНР". Соответственно, люди без украинского паспорта не смогут претендовать на социальные выплаты, в том числе пенсии, им будет закрыта возможность пересекать линию разграничения, что прервет внутрисемейные связи, которые еще существуют», – сказал Тука.

По его мнению, ответом на указ президента России Владимира Путина, которым упрощается получение гражданства РФ жителям ОРДЛО*, должны стать новые антироссийские санкции. «Россия в этой грязной заварухе старается выглядеть цивилизованной, поэтому свои паспорта раздает на территории самой России. И подписанный Путиным указ касается исключительно законодательного поля Российской Федерации. Конечно, это недружественный акт, который абсолютно не укладывается в общую идею Минских соглашений о деэскалации конфликта. А напротив, свидетельствует о намерении продолжать эскалацию. Не сомневаюсь, что наши западные партнеры осудят этот шаг, потому что он несет угрозу целой группе восточноевропейских государств. Для Латвии, Литвы и даже Польши этот шаг выглядит крайне провокационным. Хочу верить, что ответом на такие действия РФ станут дополнительные санкции. Я считаю, сегодня это самый оптимальный ответ», – подчеркнул Тука.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса.

Ранее российские политики заявляли, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Основным условием смены гражданства называлось наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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