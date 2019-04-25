В парке Мариуполя цветут тюльпаны «Ангела Меркель» (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в реконструированном парке «Веселка» зацвели весенние цветы – тюльпаны, нарциссы, мускари и прочие. Стоимость реконструкции сквера составила больше 49 млн грн.

Реконструкция парка «Веселка» началась в 2018 году. А сегодня он похож на голландский цветочный парк Кекенхоф.

Сейчас здесь почти 3 тыс. тюльпанов. Точное их количество трудно сосчитать – они разного цвета и сорта:

Фото: скриншот видео ТК «TV-7 Мариуполь»

А вот эти «суровые» тюльпаны называются «Ангела Меркель». Цветок красный и имеет оранжевую кайму. С ними можно сфотографироваться:

«Мы хотим, чтобы возле каждого сорта были маленькие таблички с указанием названия этого тюльпана или нарцисса. Чтобы люди не только гуляли и наслаждались красотой цветов, но и понимали что конкретно это за цветок», – сказала директор КП «m.EHUB» Мария Слета.

Также здесь есть водопад, пещеры, фонтан, детские площадки и зеленый лабиринт.

«Веселку» откроют официально в эту субботу – 27 апреля.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе планируют высадить порядка 170 тысяч цветущих растений. Высадка цветов будет проходить во всех районах города.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ТV7 Мариуполь»

Читайте также: