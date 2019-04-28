Алименты на ребенка: Юрист рассказала о трех способах взыскания. Новости

В Украине существует три способа, как начать взыскание алиментов на ребенка. Об этом рассказала юрист Марина Киптилая.

Так, алиментами, согласно действующему законодательству, называются средства, которые выплачиваются ребенку одним из родителей. Их могут перечислять в добровольном порядке, а могут – по решению суда. Одним из способов защиты интересов ребенка является его финансовое содержание после развода родителей. Алиментные обязательства возникают с момента рождения детей и до их совершеннолетия (18 лет). Но часто этот срок продлевают до 23 лет, например, если ребенок учится в вузе. Семейным кодексом предусмотрена возможность уменьшения и увеличения размера алиментов. Законный представитель ребенка, на имя которого выплачиваются алименты, имеет право распоряжаться деньгами только в интересах ребенка. При этом сам ребенок имеет право тоже участвовать в распоряжении финансами.

«Существуют три способа взыскания алиментов. Первый – это мирные договоренности между родителями, которые заключают у нотариуса договор, в котором определены размер и сроки выплаты алиментов. Если же один из родителей отказывается платить деньги, тогда выплаты могут взимать на основании исполнительной надписи нотариуса, в качестве дополнительного инструмента воздействия на недобросовестного алиментщика. Во-вторых, один из родителей может подать заявление по месту работы (учебы, в Пенсионный фонд) об отчислении алиментов на ребенка с его заработной платы, пенсии, стипендии. В-третьих, можно "откупиться" от алиментов, переписав на ребенка недвижимое имущество. И последнее – алименты могут быть взысканы по решению суда», – разъяснила юрист.

С начала 2019 года в связи с увеличением прожиточного минимума для детей увеличился и минимальный гарантированный размер алиментов, который не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста (до июля 2017 года было 30%).

Итак, для ребенка возрастом дo 6 лет с 1 января дo 30 июня 2019 года прожиточный минимум составляет 1 тыс. 626 грн, с 1 июля дo 30 ноября – 1 тыс. 699 грн, с 1 декабря – 1 тыс. 779 грн.

Для детей возрастом от 6 дo 18 лет с 1 января дo 30 июня текущего года прожиточный минимум составляет 2 тыс. 27 грн, с 1 июля дo 30 ноября – 2 тыс. 118 грн, а с 1 декабря – 2 тыс. 218 грн.

Кроме того, как отмечает юрист, следует знать, что вся задолженность родителей по алиментам, которая составляет один год, автоматически увеличивается в пользу ребенка. То есть, если такой долг не погашают более 1 года, то должник вынужден будет заплатить штраф в размере 20%, если же такой долг растянулся на 2 года – 30%, а 3 года и более – 50%.

По словам Марины Киптилой, размер алиментов устанавливает суд и он зависит от размера доходов одного из родителей. Это может быть частью доходов или фиксированной суммой. При этом суд учитывает состояние здоровья и материальное положение ребенка и плательщика алиментов, наличие других детей, нетрудоспособных родственников, права собственности на имущество и тому подобное.

При этом минимальный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше, чем 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. «Если из-за неуплаты алиментов возникла задолженность более полугода – это влечет за собой наказание в виде общественно полезных работ от 120 до 240 часов. В таком случае государственный исполнитель составляет протокол и направляет его в суд. Если же нарушитель уклоняется от работ, то наказанием будет административный арест сроком до 15 суток», – добавляет юрист.

Также должнику с 6-месячным «стажем» грозят неприятности в виде временного ограничения выезда за границу, права управлять транспортом, пользоваться оружием и охотиться. Только если должник докажет, что управление транспортом – это его единственный источник доходов, что он имеет инвалидность, служит в армии или хочет сделать отсрочку платежа – тогда водительские права не заберут. «В Украине установлена ​​уголовная ответственность за злостное уклонение от уплаты алиментов. Санкция статьи предусматривает общественные работы или арест до 3 месяцев и даже ограничение свободы до 2 лет», – подытожила Марина Киптилая.

Как сообщалось ранее, благодаря внедрению действенных санкций против неплательщиков алиментов в рамках инициативы «Чужих детей не бывает» государственные исполнители Министерства юстиции взыскали в пользу украинских детей 5,2 млрд грн.

Источник: «Україна Молода»

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