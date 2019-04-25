Готовность 98%: В Мариуполе наводят лоск в городских парках (Фото). Новости

27 апреля в Мариуполе состоится официальное открытие 11-ти городских парков. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», сейчас идут завершающие работы по благоустройству данных зон отдыха.

По словам начальника Коммунального предприятия «Зеленстрой» Петра Чекера, готовность парков к открытию составляет 98%.

Чиновник отмечает, что работа проделана большая. К примеру, работа по благоустройству центрального Городского сада ведется с зимы. Более чем 1 000 деревьям провели обрезку и кронирование. Лавочки и памятники отремонтированы, в настоящее время их красят. Очищается фонтан, приводятся в порядок газоны и клумбы. В парке появилось еще две большие клумбы с тюльпанами. Красота цветов приводит в восторг отдыхающих, которые устраивают рядом с ними фотосессии.

В Театральном сквере также наносятся последние штрихи для придания скверу красоты и европейского шарма – приводятся в порядок зеленые зоны, высаживаются новые цветы и кустарники. Наладочные работы для запуска музыкального фонтана практически завершены.

Благоустраиваются газоны, клумбы, аллейки на Греческой площади и в других городских парках и скверах.

Несмотря на то, что официальное открытие состоится позже, мариупольцы и гости города уже сейчас с удовольствием отдыхают и гуляют по ухоженным дорожкам, наслаждаясь зеленью и цветами.

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