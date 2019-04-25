ЕС о паспортах России для жителей неподконтрольного Донбасса: Еще одно нападение на суверенитет Украины . Новости

Европейский союз считает «еще одним нападением на суверенитет Украины со стороны России» указ Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям неподконтрольной украинской власти территории Донбасса. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Службы Евросоюза по внешним делам Майи Коциянчич, опубликованном сегодня, 25 апреля, пишет « Радио Свобода » .

«Время принятия такого решения – сразу после президентских выборов, которые продемонстрировали приверженность Украины демократии и верховенству права, – свидетельствуют о намерении России в дальнейшем дестабилизировать Украину и обострять конфликт. Мы надеемся, что Россия будет воздерживаться от действий, которые противоречат Минским соглашениям и препятствуют полной реинтеграции территорий, которые не контролируются правительством», – говорится в заявлении пресс-секретаря Службы Евросоюза по внешним делам Майи Коциянчич.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса.

Ранее российские политики заявляли, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Основным условием смены гражданства называлось наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами. В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

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