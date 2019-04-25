Справка переселенца за 4 тыс. грн: Жителей Новопскова предупредили о мошенниках. Новости

В Новопскове (Луганская обл.) появились объявления, а также распространяются слухи о том, что за один день можно оформить справку переселенца в управлении социальной защиты или Пенсионном фонде, и стоит это вместе с поездкой и квартирой для регистрации места проживания – 4 тыс. грн. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает пресс-служба Новопсковской районной государственной администрации.

«По пгт. Новопсков и селам района граждане, которых можно считать мошенниками, расклеивают на столбах, деревьях, досках объявлений, распространяют устно слухи, что за один день можно оформить справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ) в управлении социальной защиты или Пенсионном фонде, и стоит это вместе с поездкой и квартирой с хозяином для регистрации места проживания – 4 тыс грн. Сообщаем, что специалисты управления не имеют никакого отношения к этим объявлениям и действиям таких лиц», – говорится в сообщении.

В райгосадминистации подчеркнули, что справку внутренне перемещенного лица можно действительно оформить за один день, и даже за один час в управлении труда и социальной защиты населения (УТСЗН) бесплатно. УТСЗН работает ежедневно, кроме выходных, очереди на прием отсутствуют.

«Обращаемся к участковым офицерам полиции относительно обеспечения общественного порядка», – добавили в пресс-службе администрации.

Фото: пресс-служба Новопсковской райгосадминистрации