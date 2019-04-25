Литва призвала мир не признавать паспорта РФ для жителей неподконтрольного Донбасса. Новости

Литва призвала международное сообщество осудить решение РФ об упрощенном предоставлении гражданства жителям ОРДЛО* и не признавать российские паспорта жителей Донбасса. Об этом со ссылкой на заявление МИД Литвы сообщает «Европейская правда».

Ведомство отметило, что Литва рассматривает решение РФ об упрощенной раздаче паспортов как незаконное вмешательство во внутренние дела Украины, грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Литва призывает международное сообщество решительно осудить эти необоснованные действия России, а также призывает к непризнанию незаконно выданных Российской Федерацией документов и к последовательным санкциям против России за продолжающееся нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины», – говорится в заявлении.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса.

Ранее российские политики заявляли, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Основным условием смены гражданства называлось наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами. В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

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