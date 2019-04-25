Чисто гуманитарный характер: Путин высказался о паспортах для украинцев в «Л-ДНР». Новости

Подписывая указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства для жителей ОРДЛО* президент РФ Владимир Путин не собирался провоцировать украинскую власть. Об этом Путин заявил сегодня, 25 апреля, на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает российский ТАСС.

«Что касается провоцирования, то мы далеки и я лично далек от того, чтобы кого-то провоцировать. Вопрос, связанный с паспортами, носит чисто гуманитарный характер», – сказал он.

Путин выразил недоумение тем, что его решение упростить предоставление российского гражданства у кого-то вызывает негативную реакцию. Он заявил, что не видит в этом ничего необычного. «Более того, другие страны, соседи Украины, в течение многих лет это уже делают, почему Россия не может этого делать», – возмутился Путин. Он также удивился предложению созвать Совет Безопасности ООН по вопросу упрощения выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО. «По поводу выдачи паспортов другими, соседними государствами почему-то не предпринимались попытки вынести этот вопрос на уровень Совета Безопасности ООН. А здесь почему? Чем отличается эта ситуация? Да ничем!», – считает Путин. При этом он сказал, что «люди, проживающие на территориях ЛНР и ДНР, находятся в гораздо более тяжелом положении, это вопрос гуманитарного характера». Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. Ранее российские политики заявляли, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Основным условием смены гражданства называлось наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами. В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. * Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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