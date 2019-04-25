На Донетчине злоумышленник проведет 11 лет за решеткой за убийство любимой женщины. Новости

В Селидово (Донецкая обл.) городской суд приговорил к 11 годам тюремного заключения 58-летнего местного жителя за жестокое убийство женщины, которой только что признавался в любви. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По информации правоохранителей, 22 ноября 2018 года мужчина пришел в гости к своим знакомым, которые проживали в гражданском браке. Во время застолья гость предложил женщине переехать жить к нему, поскольку он давно имел к ней любовные чувства, но она отказала и злоумышленник, разозлившись, набросился на нее с кулаками. Женщина пыталась спрятаться от нападающего в других комнатах и ​​даже в подъезде, однако он всюду настигал ее и продолжал бить.

Многие удары достались и хозяину квартиры, который пытался защитить свою сожительницу.

«В дальнейшем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, троица пошла отдыхать. А когда гость проснулся и увидел, что любимая во сне обнимает своего гражданского мужа, стащил ее с кровати на пол и нанес еще более 20 ударов по голове и туловищу кулаками и ножкой от табурета. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте, а ревнивец с места преступления скрылся», – говорится в сообщении.

Как отмечается, за преступления, предусмотренное ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, Селидовский городской суд приговорил злоумышленника к 11 годам лишения свободы.