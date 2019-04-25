Россия в очередной раз продемонстрировала, что является участником конфликта на Донбассе, – Денисова. Новости

Российская Федерация в очередной раз продемонстрировала, что является участником вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом сегодня, 25 апреля, на своей странице в Facebook заявила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
«Принятие Российской Федерацией упрощенной процедуры получения гражданства РФ для жителей оккупированных территорий Донбасса повлечет новый виток гибридной войны, которую уже пять лет ведет Россия против Украины. Своими действиями РФ в очередной раз продемонстрировала, что является участником конфликта на Донбассе», – написала она.
По словам Денисовой, мотивируя свое решение защитой прав и свобод человека и гражданина, РФ игнорирует общепринятые принципы и нормы международного гуманитарного права, и ставит под угрозу жизни людей на временно неподконтрольных украинской власти частях Донбасса. «Мы хорошо помним, как происходила принудительная "паспортизация" в аннексированном Крыму – несогласных лишали прав на нормальную жизнь и подвергали притеснениям. Жители оккупированного востока, даже получив под давлением российские паспорта, останутся такими же гражданами Украины, как и жители других территорий нашего государства», – заявила украинский омбудсмен.
Кроме того, Денисова выразила резкий протест против действий руководства РФ и призвала все международное сообщество осудить вмешательство соседнего государства в государственный суверенитет Украины. «Миллионы граждан Украины, которые оказались в заложниках Российской Федерации и ее марионеточных "республик", нуждаются в помощи всего мира», – резюмировала Людмила Денисова.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса.
Ранее российские политики заявляли, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Основным условием смены гражданства называлось наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.
В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.
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