Никаких компромиссов: Зеленский прокомментировал закон об украинском языке. Новости

После вступления в должность победитель выборов президента Украины Владимир Зеленский проанализирует закон об украинском языке на предмет соблюдения всех конституционных прав граждан. Об этом сегодня, 25 апреля, говорится в комментарии Зеленского, который распространила пресс-служба «Зе!команды».

«После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан», – заявил Зеленский.

Он также уточнил, что в этом вопросе не будет никаких компромиссов. «Так было, так есть и так будет. По этому вопросу – никаких компромиссов. Государство должно заботиться о развитии украинского языка, о расширении сферы его потребления. Это тоже безусловно, с этим соглашается все общество. Вопрос в методах, которыми мы воплощаем в жизнь этот стратегический курс», – отметил он.

Победивший кандидат считает, что государство должно развивать украинский язык. «Моя принципиальная позиция – государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний, осложнением бюрократических процедур, умножением количества чиновников вместо их сокращения», - пояснил Зеленский.

По его мнению, поскольку перед Украиной сегодня стоят серьезные вызовы, нужно «инициировать и принимать такие законы и такие решения, которые консолидируют общество, а не наоборот».

Как сообщалось ранее, Верховная Рада Украины сегодня, 25 апреля, приняла в целом Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (№ 5670-д).