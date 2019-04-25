Пожалели животное: В Мариуполе патрульные привязали собаку к машине и поехали (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) жителей шокировала ситуация, когда они увидели, что по улице двигается патрульная машина, к которой привязана собака. Об этом они пишут в соцсетях.

В свою очерель, патрульная служба в Донецкой области дала пояснения произошедшему на своей странице в Facebook. «В сети появилось видео, где патрульный автомобиль движется с проблесковыми маячками и собакой, которая привязана и бежит рядом. Ситуация следующая: экипаж патрульной полиции получил вызов о том, что на улице лежит человек, рядом с которым сидит большая агрессивная собака, из-за чего жители не могут пройти мимо. Когда экипаж прибыл по адресу, патрульные сразу вызвали медиков для мужчины, который лежал без сознания, зато собака не подпускала ни полицейского, ни медиков. Чтобы обезвредить собаку, согласно статье 46 Закона Украины "О национальной полиции", патрульные должны использовать оружие против животного, но они пожалели собаку. Чтобы животное не нанесло вреда полицейским, они сели в автомобиль и на маленькой скорости сопровождали пса в дом хозяина, где в дальнейшем привязали к дереву, чтобы не убежала», – говорится в сообщении.

В сообщении патрульных также уточняется, что врачи госпитализировали хозяина в медицинское учреждение, где оказали помощь. Когда хозяин пришел в себя, патрульные сообщили владельцу, где его пес.

Патрульные также сообщили о том, что во время того, как таким образом сопровождали собаку, на проезжую часть внезапно вышел человек, который споткнулся о поводок и упал. Инспекторы бросились к мужчине, но он заверил, что не ушибся и вернулся обратно на тротуар.

Сейчас продолжается служебная проверка.