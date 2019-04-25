Появился шанс разминировать Донбасс не через 20 лет, а гораздо раньше, – Клименко. Новости

В Украине появился шанс разминировать Донбасс не через 20 лет, а гораздо раньше и таким образом спасти жизни тысяч людей. Об этом сегодня, 25 апреля, на своей странице в Facebook заявил заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.
«Верховная Рада внесла изменения в закон "О противоминной деятельности", которые позволят запустить механизм гуманитарного разминирования. Теперь международные доноры смогут напрямую финансировать мероприятия по обезвреживанию взрывоопасных предметов на наших территориях», – написал он.
По словам Клименко, если Кабмин оперативно примет все необходимые подзаконные акты, то очистка территорий от минного загрязнения начнется уже через 3-4 месяца. «Надеюсь, тянуть не будут, ведь за каждый потерянный день мы платим сверхвысокую цену. За 5 лет войны пострадали около 900 гражданских лиц, 300 из них – погибли», – подытожил зампредседателя ЛугОВГА.
Напомним, Верховная Рада Украины сегодня, 25 апреля, приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины "О противоминной деятельности в Украине"» относительно совершенствования механизмов привлечения финансирования мероприятий противоминной деятельности. За законопроект № 10180 проголосовали 234 народных депутата.
Как сообщалось ранее, 25 января 2019 года в Украине вступил в силу Закон о противоминной деятельности. Согласно закону, будет создана система органов, которые будут планировать, координировать и выполнять разминирование, а затем – проверять качество работ.
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