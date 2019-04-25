Цены на Донетчине: Дорожают овощи и фрукты, рис и яйца – дешевеют. Новости

На Донетчине в марте 2019 года цены на потребительские товары повысились по сравнению с февралем этого года на 0,7%, а по сравнению с декабрем 2018 года – на 2,6%*. В годовом измерении, то есть в марте 2019 года по сравнению с мартом предыдущего года, уровень инфляции составил 11,4%, а в январе–марте 2019 года по сравнению с январем–мартом 2018 года – 11,7%. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.
По информации ведомства, в течение марта этого года продукты питания и безалкогольные напитки в среднем подорожали на 0,2%. В частности, зафиксирован рост цен по сравнению с февралем на:
- рыбу и продукты из рыбы – на 0,5%;
- кисломолочную продукцию – на 0,7%;
- макаронные изделия – на 0,8%;
- кофе – на 0,9%;
- фрукты – на 1,5%;
- овощи – на 1,6%.
Вместе с тем, в марте снизились цены на яйца – на 4,4%, рис – на 1,9%, свинину – на 0,7%, мясо птицы – на 0,6%, масло – на 0,5%, говядину – на 0,4%, молоко – также на 0,4%.
Кроме того, с начала года выросли цены на:
- масло – на 1%;
- хлеб – на 1,3%;
- говядину – также на 1,3%;
- молоко – на 1,5%;
- кисломолочную продукцию – на 1,9%;
- кофе – также на 1,9%;
- макаронные изделия – на 2,1%;
- рыбу и продукты из рыбы – на 3,2%;
- фрукты – на 8,9%;
- овощи – на 27,9%.
Подешевели в марте 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года яйца – на 11,7%, рис – на 2,8%, свинина – на 1,4%.
Помимо этого, цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в марте 2019 года были выше, чем в декабре предыдущего года, в среднем на 3%. Содержание домов и придомовых территорий подорожало на 0,6%, водоснабжение – на 1,9%, канализация – на 4,4%, горячая вода, отопление – на 17,4%. Оставались без изменений цены и тарифы на природный газ и электроэнергию.
«Подешевели в марте 2019 года по сравнению с декабрем предыдущего года горюче-смазочные материалы – на 9,2%. Вместе с тем услуги автодорожного пассажирского транспорта подорожали на 10,3%, услуги железнодорожного пассажирского транспорта – на 24,6%. На 5,3% выросли по сравнению с декабрем 2018 года средние цены и тарифы в сфере связи», – сказано в сообщении ведомства.
* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.
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