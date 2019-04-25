Цены на Донетчине: Дорожают овощи и фрукты, рис и яйца – дешевеют. Новости

На Донетчине в марте 2019 года цены на потребительские товары повысились по сравнению с февралем этого года на 0,7%, а по сравнению с декабрем 2018 года – на 2,6%*. В годовом измерении, то есть в марте 2019 года по сравнению с мартом предыдущего года, уровень инфляции составил 11,4%, а в январе–марте 2019 года по сравнению с январем–мартом 2018 года – 11,7%. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

По информации ведомства, в течение марта этого года продукты питания и безалкогольные напитки в среднем подорожали на 0,2%. В частности, зафиксирован рост цен по сравнению с февралем на:

рыбу и продукты из рыбы – на 0,5%;

кисломолочную продукцию – на 0,7%;

макаронные изделия – на 0,8%;

кофе – на 0,9%;

фрукты – на 1,5%;

овощи – на 1,6%.

Вместе с тем, в марте снизились цены на яйца – на 4,4%, рис – на 1,9%, свинину – на 0,7%, мясо птицы – на 0,6%, масло – на 0,5%, говядину – на 0,4%, молоко – также на 0,4%.

Кроме того, с начала года выросли цены на:

масло – на 1%;

хлеб – на 1,3%;

говядину – также на 1,3%;

молоко – на 1,5%;

кисломолочную продукцию – на 1,9%;

кофе – также на 1,9%;

макаронные изделия – на 2,1%;

рыбу и продукты из рыбы – на 3,2%;

фрукты – на 8,9%;

овощи – на 27,9%.

Подешевели в марте 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года яйца – на 11,7%, рис – на 2,8%, свинина – на 1,4%.

Помимо этого, цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в марте 2019 года были выше, чем в декабре предыдущего года, в среднем на 3%. Содержание домов и придомовых территорий подорожало на 0,6%, водоснабжение – на 1,9%, канализация – на 4,4%, горячая вода, отопление – на 17,4%. Оставались без изменений цены и тарифы на природный газ и электроэнергию.

«Подешевели в марте 2019 года по сравнению с декабрем предыдущего года горюче-смазочные материалы – на 9,2%. Вместе с тем услуги автодорожного пассажирского транспорта подорожали на 10,3%, услуги железнодорожного пассажирского транспорта – на 24,6%. На 5,3% выросли по сравнению с декабрем 2018 года средние цены и тарифы в сфере связи», – сказано в сообщении ведомства.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.