Вымогал взятки у бойцов АТО и ООС: СБУ задержала чиновника Полтавской райгосадминистрации (Видео). Новости

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили главного специалиста-юрисконсульта аппарата Полтавской райгосадминистрации, который вымогал взятки от участников боевых действий на Донбассе. Злоумышленника задержали при получении очередной суммы. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает пресс-центр СБУ.

По информации оперативников спецслужбы, чиновник систематически вымогал деньги от местных жителей – участников боевых действий. За взятку злоумышленник обещал содействовать в выделении земельных участков для ведения личного сельского хозяйства и садоводства. Стоимость «услуги» чиновника составила 6 тыс. грн с человека.

«Сотрудники СБУ задокументировали факты получения чиновником неправомерной выгоды на общую сумму 45 тыс. грн», – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника при входе в здание райгосадминистрации после получения очередной части взятки – 3 тыс. грн.

Сейчас ведется расследование в рамках уголовного дела, открытого по ч. 3 ст. 368 УК Украины (Получение взятки).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.