Жертвы среди гражданского населения на Донбассе: В ОБСЕ назвали новые данные. Новости

На Донбассе за 2019 год зафиксирована 31 жертва среди гражданского населения. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном сегодня, 25 апреля.

«В период с 8 по 21 апреля Миссия подтвердила информацию о двух погибших и 9 раненых гражданских лицах. Таким образом, общее число жертв среди гражданского населения с 1 января 2019 года достигло 31 человека: 5 погибших и 26 раненых», – говорится в отчете.

Кроме того, за указанный период СММ зафиксировала свыше 13 тыс. нарушений режима прекращения огня (по сравнению с приблизительно 14 700 в прошлый двухнедельный период) и 270 единиц вооружения, размещенных в нарушение согласованных линий отвода (в частности, 218 в неподконтрольных правительству районах).

Как сообщалось ранее, за 2 года на Донбассе погибли более 50 гражданских лиц, а 158 получили ранения в результате срабатывания мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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