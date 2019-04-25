Мобильный сервисный центр МВД: Куда приедет на Донетчине в мае (График). Новости

В Донецкой области с 10 по 30 мая состоятся выездные приемы передвижного мобильного сервисного центра Министерства внутренних дел (МВД) Украины. Соответствующий график размещен на сайте Главного сервисного центра МВД Украины.

Мобильные сервисные центры МВД – это передвижные сервисные центры, работающие по графику в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных сервисных центров МВД.

Услуги МCЦ МВД:

регистрация и перерегистрация транспортных средств;

замена водительского удостоверения;

выдача международного водительского удостоверения;

прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей.

График:

10 мая – Великая Новоселка, ул. Пушкина, 24;

15 мая – Мангуш, пр-т Мира, 72;

16 мая – Никольское (до переименования – Володарское), ул. Свободы, 87;

17 мая – Угледар, ул. 30-летия Победы, 16;

23 мая – Александровка, ул. Центральная, 13;

24 мая – Авдеевка, ул. Молодежная, 5;

29 мая – Торецк (до переименования – Дзержинск), ул. Дружбы, 24;

30 мая – Мироновка, ул. Мира, 16.

Режим работы центров «на колесах» – с 10:00-11:00 до 16:00.

Контактный телефон регионального сервисного центра МВД в Донецкой области – (0629) 40-41-40.