В Мариуполе намерены создать центр малого и среднего бизнеса. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) представили Стратегию развития малого и среднего бизнеса. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает пресс-служба горсовета. Стратегия разработана с учетом исследований, проведенных департаментом по вопросам экономики городского совета совместно с экспертами в области реализации бизнес-проектов в Украине. Она предусматривает три блока развития: культура, активаторы и механизмы поддержки. Стратегию обсудили руководители структурных подразделений муниципалитета, депутаты и предприниматели. Мы вместе разработали алгоритм прозрачных и честных правил для предпринимателей. «Стратегия должна дать новый импульс для развития. Мы видим, как меняется Мариуполь. В этом нам помогает бизнес. Верю, что предпринимательская деятельность продолжит развиваться и строить новую экономику города», – отметил городской голова Вадим Бойченко.

В блоке культуры работа будет направлена на повышение престижа предпринимательства, ориентации бизнес-образования.

Блок активаторов – на занятие ниш и отраслей в сфере услуг, рыбной ловле, строительной сфере и туризме. Стратегия также предусматривает улучшение механизмов поддержки предпринимателей через гранты, инкубационные программы и городские конкурсы.

«Стратегия развития прикладная. Это документ, где есть реальные дорожные карты, по которым нужно следовать. И мы будем по ним идти», – подчеркнул директор департамента по вопросам экономики Евгений Бодягин.

Согласно Стратегии, в Мариуполе будет создан центр малого и среднего бизнеса. Он станет платформой, которая поможет начинающим и действующим предпринимателям в юридических вопросах, обучаться и создавать бизнес-планы.

В горсовете предложили присылать свои предложения по развитию малого и среднего бизнеса можно до 15 мая на dep.econom@mariupolrada.gov.ua