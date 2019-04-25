Жители неподконтрольного Донбасса получат российские пенсии только при переезде в Россию . Новости

Российские пенсии будут назначаться тем новым гражданам из неподконтрольной украинской власти территории Донбасса, которые переедут на постоянное жительство в Россию. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР) на запрос российского издания «РБК».

В ПФ России отметили, что россиянам, которые останутся жить в «ДНР» и «ЛНР», пенсии должна платить Украина.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства – российского или украинского. Поэтому получить российский паспорт, остаться жить в «ДНР» или «ЛНР» и при этом претендовать на российские пенсии не получится, следует из ответа ПФ России. «Пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства (России или Украины). В связи с этим российские пенсии гражданам, постоянно проживающим на Украине, в том числе в Донецкой и Луганской областях, не назначаются», – сообщил Пенсионный фонд.

В вопросах назначения и выплаты пенсий Пенсионный фонд России руководствуется Соглашением о гарантиях прав граждан СНГ в области пенсионного обеспечения от 1992 года. Несмотря на то, что Украина уже вышла из ряда договоров СНГ, из соглашения о пенсионном обеспечении она не выходила. «Пенсионное обеспечение граждан государств – участников настоящего соглашения и членов их семей осуществляется по законодательству государства, на территории которого они проживают», – говорится в документе.

То есть, как отметили в ПФ РФ, соглашение основано на территориальном принципе. «Гражданину РФ, переехавшему из Донецкой и Луганской областей на ПМЖ в Россию, пенсионное обеспечение будет осуществляться в общем порядке по нормам законодательства нашей страны», – подчеркнули в Пенсионном фонде.

Для назначения пенсии такому гражданину, переехавшему в Россию, нужно будет предоставить стандартный набор документов, включая паспорт гражданина России, трудовую книжку, при необходимости – справку о среднемесячном заработке за 60 месяцев подряд до 1 января 2002 года.

В ПФР также уточнили, что размер заработка за период трудового стажа определяется, исходя из официально установленного курса валют к моменту назначения пенсии, говорится в соглашении. Сейчас одна украинская гривна стоит 2,43 руб. Для неработающих пенсионеров из ОРДЛО* будет устанавливаться федеральная или региональная доплата до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания, подчеркнули в ПФР.

При этом в России сейчас поэтапно повышается пенсионный возраст – с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В «ДНР» и «ЛНР» пенсионный возраст остался на уровне того, что был в Украине до Пенсионной реформы и составляет 55-60 лет, и этот фактор понадобится учитывать переезжающим пенсионерам.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса.

Ранее российские политики заявляли, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Основным условием смены гражданства называлось наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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