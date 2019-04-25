Работают спасатели и полиция: В Святогорске открыли новый Центр безопасности граждан (Фото). Новости

В Святогорске (Донецкая обл.) сегодня, 25 апреля начал работу новый Центр безопасности граждан. Как передает корреспондент «Донецких новостей» Центр открыли в рамках пилотного проекта Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины и Донецкой облгосадминистрации.

Основная цель таких учреждений – сократить время прибытия пожарно-спасательных и полицейских подразделений в самые отдаленные населенные пункты региона. «Это уже десятый Центр на территории Донецкой области, до конца года планируем открыть еще четыре. Под одной крышей здесь несут службу и пожарно-спасательное подразделение, и полицейские. В целом это дает возможность нам повысить уровень сервиса экстренных служб для населения в вопросах безопасности», – отметил глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин.

Строительство Центра было профинансировано Донецкой областью, а оборудование и техника предоставлены Государственной службой по чрезвычайным ситуациям. «Начиная с 2015 года мы получаем ежегодно новую технику. Новый пожарно-спасательный автомобиль стоит сегодня в среднем 5 млн грн. Это автомобиль, который может выполнять целый комплекс задач, начиная с тушения пожара и оказания помощи во время ДТП, завершая предоставлением электроэнергии – все необходимое в этом автомобиле есть», – пояснил Чечеткин и вручил пожарному отряду сертификат на получение нового пожарного автомобиля повышенной проходимости на базе шаси МАЗ.

Как рассказал «Донецким новостям» первый заместитель начальника 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда, подполковник службы гражданской защиты Сергей Москалец, на проведение реконструкции здания и дозакупки оборудования было выделено 9 млн грн. В новом здании расположены подразделения двух ведомств – пожарно-спасательная служба и полицейская станция, участковые полицейские службы «102».

Часть обеспечена техникой нового образца с новыми тактико-техническими особенностями. «У нас есть автомобиль на базе КРАЗ, полученный два года назад, который возит 8 тыс. литров воды. В нашей местности очень много лесов, и эта машина очень помогает в тушении особенно лесных пожаров. Новая машина МАЗ, которая возит 4 тыс. литров – вездеход, дает нам возможность более качественно и своевременно реагировать во время тушения лесных пожаров. МАЗ оснащен электрической лебедкой с усилием 9 тонн, которая позволяет нам вытягивать небольшие автомобили, которые попали в снежный занос. Также есть электростанция 100 КВт, которая может заменить подстанцию городского типа. Она, например, использовалась в Авдеевке, Марьинке, когда были обстрелы и было нарушено энергообеспечение этих населенных пунктов», – рассказывает подполковник.

В коллективе пожарной части – 44 человека, на суточное дежурство заступает 10 сотрудников. «Мы выезжаем также и в другие населенные пункты, если происходят сложные пожары. Наши автомобили могут направляться в Луганскую область, Авдеевку, Торез, Марьинку, Краматорск, Славянск, Николаевку и другие гарнизоны на помощь», – говорит Сергей Москалец.

В ходе церемонии открытия Центра спасатели минутой молчания почтили память погибших коллег. Глава ГСЧС Украины Николай Чечетки вручил Ордена «За мужество» ІІІ ступени родственникам погибших в этом году при исполнении служебного долга Олега Моргуна и Олега Бойцова. Детям погибших спасателей вручили именные часы.