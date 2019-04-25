Закон о языке: Что нужно знать о принятом документе. Новости

Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного во втором чтении и в целом. 278 народных депутатов поддержали законопроект № 5670-д, к которому было пройдено 2 082 правки. В чем же суть законопроекта, пишет « Сегодня.ua ».

В каких именно сферах общественной и политической жизни теперь станет обязательным использование украинского языка и что ждет нарушителей?

Документ регулирует применение украинского языка как языка гражданства Украины, применение украинского языка в деятельности органов государственной власти, органов власти АР Крым, органов местного самоуправления, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, других субъектов хозяйствования государственной и коммунальной форм собственности.

Кроме того, отныне применение украинского языка обязательно в следующих публичных сферах:

В образовании и науке. Эти две сферы полностью переходят на государственный язык, и только национальные меньшинства получили право изучать свой национальный язык помимо украинского и иностранного. Правда, из меньшинств в законе упоминаются только крымские татары.

Эти две сферы полностью переходят на государственный язык, и только национальные меньшинства получили право изучать свой национальный язык помимо украинского и иностранного. Правда, из меньшинств в законе упоминаются только крымские татары. При обозначении топонимов, в рекламе, при изготовлении вывесок и табличек.

В вооруженных силах и силовых структурах. По-украински обязаны говорить офицеры, которые проходят военную службу по контракту, все уставное общение и документация также переводятся на государственный язык. Отныне команды можно будет давать только по-украински. Закон не оговаривает новые правила для рядового состава, но очевидно, что если общение по уставу теперь будет осуществляться на государственном языке, то рядовых это тоже касается. А вот для Нацполиции оговорено обязательное использование украинского рядовым, сержантским и старшинским составом.

По-украински обязаны говорить офицеры, которые проходят военную службу по контракту, все уставное общение и документация также переводятся на государственный язык. Отныне команды можно будет давать только по-украински. Закон не оговаривает новые правила для рядового состава, но очевидно, что если общение по уставу теперь будет осуществляться на государственном языке, то рядовых это тоже касается. А вот для Нацполиции оговорено обязательное использование украинского рядовым, сержантским и старшинским составом. В сфере обслуживания потребителей.

В сфере культуры, на телевидении и радиовещании, в печатных средствах массовой информации, в книгоиздании и книгораспространении. Языковые квоты на ТВ остаются на уровне 75%. В книгоиздательстве и книгопродаже соблюдается паритет: 50 на 50, то же касается торговых точек с прессой – не менее 50% журналов и газет должны быть на украинском языке. В СМИ главным языком становится государственный. Например, печатная периодика на других языках должна выходить одновременно с украиноязычной версией и быть полностью идентичной вплоть до нумерации страниц. Сайты по умолчанию загружаются на украинском, украиноязычное наполнение должно быть не менее 50%. А вот что касается спектаклей и фильмов, то теперь только на государственном.

Языковые квоты на ТВ остаются на уровне 75%. В книгоиздательстве и книгопродаже соблюдается паритет: 50 на 50, то же касается торговых точек с прессой – не менее 50% журналов и газет должны быть на украинском языке. В СМИ главным языком становится государственный. Например, печатная периодика на других языках должна выходить одновременно с украиноязычной версией и быть полностью идентичной вплоть до нумерации страниц. Сайты по умолчанию загружаются на украинском, украиноязычное наполнение должно быть не менее 50%. А вот что касается спектаклей и фильмов, то теперь только на государственном. В сфере спорта, телекоммуникаций и почтовой связи, юридических услуг, здравоохранения и транспорта. Здесь возможны некоторые исключения. Так, отныне все медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения обязаны использовать государственный язык, но при этом не прописана норма для медработников негосударственной медицины. Что касается спорта, то в отдельных его разновидностях (правда, не указано, каких именно) специальные иноязычные термины могут использоваться без перевода. А вот пользовательские интерфейсы компьютерных программ без вариантов могут быть либо на государственном, либо на английском или любом официальном языке Евросоюза – отныне никаких русскоязычных версий.

Здесь возможны некоторые исключения. Так, отныне все медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения обязаны использовать государственный язык, но при этом не прописана норма для медработников негосударственной медицины. Что касается спорта, то в отдельных его разновидностях (правда, не указано, каких именно) специальные иноязычные термины могут использоваться без перевода. А вот пользовательские интерфейсы компьютерных программ без вариантов могут быть либо на государственном, либо на английском или любом официальном языке Евросоюза – отныне никаких русскоязычных версий. В деятельности общественных объединений, политических партий, субъектов хозяйствования частной формы собственности предоставлении информации об их товарах и услугах.

Кроме того, закон регулирует применение государственного языка в названиях и именах.

Разумеется, для того, чтобы получить украинское гражданство, также необходимо владеть государственным языком. Но здесь тоже есть исключения. Например, лица, которые проходят военную службу в Вооруженных силах Украины и награждены государственной наградой, при получении украинского паспорта обязуются выучить государственный язык в течение года. То же касается тех будущих граждан Украины, которые представляют государственный интерес для страны.

Интересный вопрос, придется ли переходить на государственный язык на работе. С одной стороны, закон гласит: «никто не может быть вынужден использовать во время пребывания на работе и выполнения обязанностей по трудовому договору другой язык, чем украинский». То есть допускается, что на рабочем месте вы можете продолжать общаться по-русски или на любом удобном вам языке. Но с другой стороны, если вы трудитесь продавцом, официантом, медиком, транспортником – и далее по списку, то вы обязаны общаться в рабочее время по-украински.

Требования к уровню владения государственным языком будет определять Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Но для начала комиссии придется совместно с Институтом украинского языка НАН Украины утвердить языковые стандарты – начиная правописанием и заканчивая требованиями к уровню владения языком для тех, кто обязан на него перейти. Комиссия будет формироваться из госслужащих и членов НАН Украины сроком на шесть лет. Именно Нацкомиссия будет сертифицировать чиновников и госслужащих на знание государственного языка.

Языковой стандарт, который должна утвердить комиссия, является одним из самых интригующих положений закона, потому что «умышленное искажение» требований украинского правописания и стандартов государственного языка украинского языка в официальных документах и текстах карается штрафом в 5 100 грн.

С одной стороны, хорошо, что правила приведут в порядок: в той же сфере рекламы довольно высокий уровень безграмотных текстов. С другой стороны, не совсем понятно, как уполномоченный по защите украинского языка, которому можно будет пожаловаться на нарушение, сможет доказать, что искажение было умышленным.

Согласно закону, уполномоченным даются широкие права – они могут запросить любую документацию там, где найдут нужным ее запросить, чтобы проверить, на каком языке и насколько грамотно она ведется. Если это необходимо, уполномоченный может прибегнуть к помощи Нацполиции.

За публичное оскорбление украинского языка вводится уголовная ответственность – лишение свободы до трех лет, как за публичное надругательство над флагом, гербом или гимном Украины. За призывы к двуязычию и вовсе можно получить десять лет тюрьмы.

Этот закон вступает в силу через два месяца со дня его опубликования, но некоторые статьи, например, норма про перевод сайтов и страниц в соцсетях компаний, вступят в силу через полтора месяца.

Отметим и такой немаловажный момент – во время доклада перед голосованием за закон председатель комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий заявил, что административную ответственность за нарушения (штрафы) отсрочили на три года.