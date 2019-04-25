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В ПФУ рассказали о финансировании пенсий за апрель и субсидий за март. Новости

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В ПФУ рассказали о финансировании пенсий за апрель и субсидий за март

25.04.19 20:29dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня, 25 апреля, Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за апрель и жилищных субсидий за март. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

«Пенсионным фондом Украины 25 апреля завершено финансирование пенсий за апрель и жилищных субсидий за март», – говорится в сообщении.

По информации ПФУ, на пенсионные выплаты направлено 36,43 млрд грн, а на жилищные субсидии – 4,37 млрд грн.

Инфографика: пресс-служба ПФУ

Ранее сообщалось, что в Украине 2019 год является годом наибольшего роста размера пенсий. Это происходит в условиях наиболее низкой инфляции за последние 5 лет, что свидетельствует о росте покупательной способности пенсионеров. 

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