В ПФУ рассказали о финансировании пенсий за апрель и субсидий за март. Новости

Сегодня, 25 апреля, Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за апрель и жилищных субсидий за март. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

«Пенсионным фондом Украины 25 апреля завершено финансирование пенсий за апрель и жилищных субсидий за март», – говорится в сообщении.

По информации ПФУ, на пенсионные выплаты направлено 36,43 млрд грн, а на жилищные субсидии – 4,37 млрд грн.

Инфографика: пресс-служба ПФУ

Ранее сообщалось, что в Украине 2019 год является годом наибольшего роста размера пенсий. Это происходит в условиях наиболее низкой инфляции за последние 5 лет, что свидетельствует о росте покупательной способности пенсионеров.

Читайте также: