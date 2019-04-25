Мониторы омбудсмена проверили соблюдение прав военнослужащих в Мариуполе (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) мониторинговая группа секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека проверила соблюдение прав военнослужащих. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Рабочая группа секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека с целью осуществления парламентского контроля за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина посетила отдельную мотопехотную бригаду, которая дислоцируется в городе Мариуполь», – говорится в сообщении.

Так, во время визита проведены встречи с руководством и личным составом бригады, проверено состояние доведения до военнослужащих положенных видов обеспечения, условия их проживания и быта. Особое внимание во время визита уделено изучению вопросов медицинского обеспечения личного состава и соблюдению должностными лицами требований по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия военнослужащих.

Отмечается, что в то же время требуют неотложного решения вопросы по укомплектованию бригады медико-санитарным составом и врачами, что в свою очередь делает невозможным своевременное и качественное медицинское обслуживание военнослужащих.

Также мониторинговой группой установлено, что требует решения вопрос обеспечения надлежащих условий размещения военнослужащих, организации их питания. «Так, казарменный фонд воинских частей не рассчитан на численный состав этих органов. Как следствие, значительное количество военнослужащих вынуждены размещаться в помещениях, которые невозможно использовать как жилые», – отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, как показала проверка, командованием воинских частей, в которых осуществлен визит, «уделяется должное внимание вопросам денежного и вещевого обеспечения подчиненного личного состава». «Следует отметить, что решение этих вопросов невозможно без надлежащего финансирования и непосредственного внимания Министерства обороны Украины к проблемам военнослужащих», – подытожили в пресс-службе омбудсмена.