Выстрелил в грудь: Жителя Донетчины арестовали по подозрению в жестоком убийстве друга. Новости

В Константиновском районе (Донецкая обл.) взят под стражу мужчина, который из охотничьего ружья застрелил своего товарища, а тело бросил в реку. Злоумышленнику сообщено о подозрении. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как установило расследование, 13 апреля 54-летний житель поселка Клебан-Бык находился во дворе своего дома вместе с 31-летним другом, ранее судимым за кражу. В ходе общения гость устроил ссору по поводу того, что приятель заявил на него в полицию за кражу мобильного телефона. В ответ на недовольство гостя хозяин пошел в дом, достал из-под дивана охотничье ружье 16-го калибра, зарядил его патроном и, вернувшись к столику, у которого сидел оппонент, выстрелил ему в грудь.

От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался на месте, а стрелок вывез его тело на берег реки Кривой Торец и сбросил в воду. Через неделю тело мужчины с огнестрельным ранением грудной клетки нашли в реке правоохранители.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

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