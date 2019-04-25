На Донетчине овощи на рынке подорожали вдвое (Видео). Новости

В Донецкой области овощи на рынке дорожают каждый день. Из старого урожая капуста и морковь – в рекордсменах. Цены на овощи выросли вдвое. И это – почти за неделю.

Жительница Мариуполя Светлана покупает овощи для борща. Говорит, подорожало все. Хорошо, что некоторые продукты остались из зимних запасов. «Лук, картошку я на зиму покупала, поэтому я сейчас не беру. Ну, сейчас морковочку возьму еще. Ну, вот щавель взяла подешевле вроде как. Вот, на 25 тоже два пакетика. Ну, борщ сварить надо», – говорит она.

«Вышла посмотреть цены, конечно, я в шоке. Пока еще сейчас хожу с пустой сумочкой. Все овощи подорожали. Капуста – невозможно, ну, это ж вообще. Всю зиму нормальные были цены, сейчас перед праздником капуста там что-то около сорока», – добавляет мариупольчанка Галина.

Сейчас килограмм моркови стоит примерно 30 грн, лук – до 40 грн, маленький кочан капусты потянет на полсотни грн, а большой – и на 100. По словам продавцов, стоимость выросла потому, что старый урожай уже заканчивается, а новый еще не созрел. «Недели, может, через 3 и опустятся цены. Ну, старый товар, допустим, капуста, она будет в цене. Лук тоже будет в цене», – сказала продавец Нина Авраменко.

«А наши помидорчики вот видите, какие красавцы! Но они стоят 80 грн», – добавляет другая продавец.

Эти овощи – из теплицы, как и огурцы. Они пока 60 грн за кило. Редис отдают по 30. Как объясняют на рынке, стоит дорого, но на то есть причины. «Мало фермеров уже, которые занимаются этими овощами. Потому что не очень выгодно. Потому что надо топить. А газ у нас знаете, какой в стране», – говорит продавец Лариса Иванова.

Чтобы посчитать, во сколько обойдется кастрюля борща, предположим, что понадобится полкочана капусты, несколько картофелин, одна луковица и морковь, а еще немного томатной пасты и немного мяса.

Так, за капусту придется отдать 25 грн, за картофель, лук и морковь – 20 грн, мясо – 35 грн. Плюс томат, свекла, масло на поджарку. По подсчетам кастрюля борща потянула на 100 грн.

Источник: ТК «Донбасс»

Читайте также: