Пенсии переселенцев: Мониторы омбудсмена фиксируют системные нарушения. Новости

Мониторами уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека установлены системные нарушения права внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на получение социальных выплат за прошлый период и невыполнение территориальными Пенсионными фондами решений судов, принятых в пользу ВПЛ по пенсионным выплатам. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает пресс-служба омбудсмена.

Так, сотрудники департамента мониторинга равных прав и свобод секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека осуществили плановый мониторинговый визит в Барышевское объединенное управление Пенсионного фонда Украины (ОУ ПФУ) в Киевской области и управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) Барышевской районной государственной администрации.

Как сообщается, на момент проверки в Барышевском ОУ ПФУ в Киевской области на учете состоит 351 пенсионер из числа ВПЛ, из которых: 72 (20,5%) не получают пенсионные выплаты, которые по разным причинам были приостановлены и 89 лицам (25 5%) не выплачена пенсия за прошедший период. «Руководство Барышевского ОУ ПФУ в Киевской области объясняет причины выявленных нарушений несовершенством норм постановления Кабинета министров Украины от 08.06.2016 № 365*, а также отсутствием отдельного порядка выплаты сумм социальных выплат, которые не выплачены за прошедший период и учитываются в органе, осуществляющем социальные выплаты», – говорится в сообщении.

При этом, как отмечают в пресс-службе омбудсмена, в начале апреля 2019 года уполномоченным уже было направлено представление премьер-министру Украины относительно необходимости урегулирования данного вопроса. «Поскольку такая ситуация является грубым нарушением прав человека на пенсионное обеспечение», – отмечается в сообщении.

Кроме того, работниками департамента мониторинга равных прав и свобод осуществлен мониторинговый визит в Службу по делам детей Барышевской РГА и Барышевского районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи.

Установлено, что на территории Барышевского района проживает 147 ВПЛ, из них – 28 семей, в которых воспитывается 43 ребенка, один ребенок – воспитанник Киевского областного центра социально-психологической реабилитации детей «Сезенков». По состоянию на 24 апреля 6 детям из числа ВПЛ предоставлен статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

При это ни одна семья из числа ВПЛ не состоит в сложных жизненных обстоятельствах.

Напомним, что в Украине действующая система назначения и контроля за социальными выплатами и выплатами пенсии для ВПЛ, в частности, Постановление Кабинета министров № 365 и внесение изменений в Постановление № 637, которые ввели более двух лет назад, частично не соответствует законодательству и Конституции. А Постановлением № 335 Кабмин фактически «заморозил» долги по пенсиям сотням тысячам переселенцев и жителям неподконтрольной Украине территорий Донбасса.

Как сообщалось ранее, за прошлый 2018 год в офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека поступило 905 сообщений о нарушении прав ВПЛ и жителей временно неподконтрольных украинской власти территорий, из которых более 60% касались прекращения пенсионных выплат и других видов денежной помощи.

* Постановлением КМУ от 08.06.2016 № 365 «Порядок назначения (восстановление) социальных выплат внутренне перемещенным лицам» определяется процесс назначения выплат, а также требования проверки переселенцев по месту регистрации как ВПЛ. На основании таких проверок переселенцев лишают выплат, прежде всего, пенсий. Также предусмотрена дополнительная проверка переселенца при наличии информации о его возвращении на временно неподконтрольную Украине территорию, или его выезда за границу, или получения соответствующей информации от МВД, СБУ, Госпогранслужбы, Национальной полиции, ГМС, других органов исполнительной власти и пр.

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