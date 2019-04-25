Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

Захват школы: Как в Мариуполе КОРД отработал тактику освобождения детей (Фото). Новости

Вся лентаДонбассДонецкая область
Луганская область

Захват школы: Как в Мариуполе КОРД отработал тактику освобождения детей (Фото)

25.04.19 21:37dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба Нацполиции

В Мариуполе (Донецкая обл.) спецподразделение КОРД* отработало тактику освобождения детей из захваченного учебного заведения. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

По легенде в здание учебного заведения проникли террористы. Детей и персонал были немедленно эвакуированы на безопасное расстояние, однако захватчики успели захватить в заложники нескольких школьников и выдвинули условия  деньги и разговор с генералом. Переговоры результатов не принесли, а вымогатели открыли огонь в воздух.

Поскольку отсчет шел на секунды, а периметр и входы полностью контролировались, было принято решение штурмовать здание спецназом с использованием элементов альпинизма. Это позволило дезориентировать преступников и выиграть время, чтобы обезвредить их, сохранив при этом детские жизни.

Спецоперация длилась считанные минуты, конечной цели достигнуты -заложники освобождены без потерь. Руководство КОРДа признало работу штурмовой группы удовлетворительной.

* – Примечание: КОРД – подразделение Национальной полиции Украины для решения чрезвычайных ситуаций, уровень которых является настолько высоким и сложным, что может превысить возможности сил оперативного реагирования или оперативно-розыскных подразделений.

Комментарии