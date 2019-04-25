На Луганщине будут судить полицейского: Избил представителя благотворительной организации. Новости

На Луганщине в суд направлено обвинительное заключение в отношении полицейского, который избил представителя благотворительной организации. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Отмечается, что в августе 2018 года в Лисичанске во время дежурства на территории Луганского областного наркологического диспансера, патрульные полицейские особого назначения проводили проверку документов у наркозависимых пациентов, которые проходят в медучреждении заместительную поддерживающую терапию.

Во время проверки между правоохранителями и представителем благотворительной организации по реабилитации и защите прав наркозависимых и ВИЧ-инфицированных возникла словесная перепалка.

«В ходе конфликта с целью фиксации действий полицейских представитель благотворительной организации проводил видеосъемку. Однако, один из сотрудников полиции, превышая свои служебные полномочия, незаконно препятствовал съемке и умышленно нанес несколько ударов рукой потерпевшему, причинив последнему телесные повреждения средней тяжести», – говорится в сообщении.

По результатам досудебного расследования прокуратурой Луганской области направлен в суд обвинительный акт в отношении работника полиции в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа).

Согласно санкции статьи, правонарушителю может грозить лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.