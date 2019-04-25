Корь наступает: Ситуация с заболеваемостью на Донетчине (Видео). Новости

В Дружковке (Донецкая обл.) родильный дом до сих пор находится на карантине. Здесь у беременной обнаружили корь. Женщину перевели в инфекционное отделение. Ее соседок по палате уже выписали.

Сегодня, 25 апреля, в медицинском учреждении – пусто. Его дезинфицируют. А женщин, которым время рожать, отвозят в соседний Краматорск. «Людей выписали в понедельник, последних рожениц с новорожденными домой, после этого проводится заключительная дезинфекция. После заключительной дезинфекции мы берем специальные, как нам сказал лабораторный центр, анализы и к субботе мы планируем открыться», – рассказала заместитель главного врача Дружковской центральной городской клинической больницы Ольга Куницкая.

Но в Краматорске тоже болеют корью. Диагноз уже поставили 56 горожанам. Из них 8 – дети. «Много это? Конечно, много. Говорим ли мы об эпидемии? Нет об эпидемии мы не говорим. Мы говорим сейчас о высоком уровне заболеваемости в нашем городе. Проводим все необходимые противоэпидемические мероприятия, чтобы упредить распространение этой инфекции среди населения», – сообщила заведующая отделением эпидемиологических исследований Краматорского лабораторного центра Маргарита Пономаренко.

Врачи советуют прививаться. Детям прививку делают в год, повторно – в 6 лет. Как уверяют в облгосадминистрации, препарата достаточно. А взрослые могут сдать анализы и проверить наличие антител к кори. Поскольку, как утверждают медики, у невакцинированного человека вирус вызывает страшные последствия. «Самое главное, неприятное осложнение, которое может возникнуть, это пневмония. Так называемая, коревая пневмония является основной причиной смертности от кори. Поэтому самое важное – это вовремя обращаться к врачу. Корь опасна не только для детей, опасна она и для взрослых. Взрослые детскими инфекциями болеют тяжело. Известны случаи тяжелого перенесения ветряной оспы, например, во взрослом возрасте, тяжело в возрасте протекает краснуха и даже скарлатина», – объяснил детский областной инфекционист Дмитрий Яковенко.

Как сообщалось ранее, с начала года в Донецкой области корью заболело 640 человек. Это больше, чем за весь прошлый год.

Источник: ТК «Донбасс»

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