В ОБСЕ раскритиковали решение Путина о выдаче российских паспортов жителям неподконтрольного Донбасса. Новости

В ОБСЕ выразили «глубокую обеспокоенность» по поводу указа президента России Владимира Путина об упрощении процедуры предоставления паспортов граждан России жителям неподконтрольного Донбасса, пишет « Радио Свобода » .

«Словацкое руководство (Словакия председательствует в ОБСЕ в 2019 году, – ред.) считает, что этот односторонний шаг может подорвать усилия по мирному урегулированию кризиса в Украине и вокруг нее, и призывает все государства-участники к преданности принципам и задачам ОБСЕ. Руководство призывает все стороны воздержаться от односторонних мер и вместе продолжить поиск путей для полного воплощения Минских соглашений», – говорится в заявлении.

В ОБСЕ также попутно призвали к прекращению огня и поддержки работы своей Специальной мониторинговой миссии в Украине.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса.

Ранее российские политики заявляли, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Основным условием смены гражданства называлось наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

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