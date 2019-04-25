Мирное лето: Как детям Донбасса помогают восстановиться после пережитого стресса (Видео). Новости

Семья переселенцев из временно неподконтрольного украинской власти Донецка Вапировы после переезда в Мариуполь пережила стресс. На тот момент не было ни работы, ни финансов, ни возможности где-то проживать.

Впоследствии родители трудоустроились. Но возникла серьезная проблема – сын Андрей заболел. «У ребенка развивались болезнь сердца, и он не мог бы полноценно жить, полноценно заниматься физически», – говорит Наталия Вапирова.

Андрея вовремя прооперировали. Мальчик даже играет в футбол. Начал им заниматься, как только позволило состояние здоровья.

Теперь мама и сын всегда рядом. Как только на улице потеплело, Андрей с мамой гуляют по парку Мариуполя. «Восстановили здоровье нашего ребенка. Он может бегать, он может общаться, наслаждаться. Он может заниматься тем, что он желает», – сказала мать мальчика.

До сих пор семье помогает Фонд Ахметова. В этом году Андрей получил сертификат на отдых в летнем лагере – путевка в лагерь в Святогорск на 2 недели. «Это для меня было неожиданностью, когда нам это вручили. Приятной неожиданностью. Расширение кругозора, общение, возможность иметь новых друзей, физически развиваться», – отметила Наталия Вапирова.

В проекте «Мирное лето – детям Донбасса!» Фонда Ахметова участвуют мальчики и девочки от 8 до 14 лет из временно неподконтрольной Украине территории, «серой зоны», а также переселенцы. «Фонд остается единственным, кто это делает в таким объемах. Кто делает это системно. Это уже пятый сезон. Уже было оздоровлено 4 тысячи детей. Фонд не останавливается, чтобы оказать максимальную помощь тем детям, которым она необходима», – сообщила директор проектов Фонда Рината Ахметова Татьяна Кухоцкая.

С детьми будут заниматься психологи Фонда, прошедшие обучение по направлению «Травма войны». «В этом году также будет оздоровлено 500 детей, новшество состоит в том, что старт проекта начинается 1 июня. Прием заявок на "горячую линию" Фонда Рината Ахметова уже начат», – добавила Татьяна Кухоцкая.

Андрей уже настроен найти новых друзей и увидеть леса Донетчины. В лагере его ждет футбольное поле, на котором он планирует стать лучшим игроком.

Источник: ТК «Донбасс»