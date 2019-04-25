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Мебель, одежда, системы очистки: Через КПВВ Донетчины не пропустили товары на 70 тыс. грн. Новости

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Луганская область

Мебель, одежда, системы очистки: Через КПВВ Донетчины не пропустили товары на 70 тыс. грн

25.04.19 22:29dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Донецкой области на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» и «Гнутово» пограничники пресекли попытки незаконно перевезти через линию разграничения товары на сумму более 70 тыс. грн. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Пограничные наряды Донецкого и Краматорского отрядов, совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил, на КПВВ "Гнутово" и "Марьинка" помешали трем попыткам перемещения товаров через линию разграничения с нарушением установленных правил», – говорится в сообщении», – сказано в сообщении.

В частности, через линию разграничения пытались провезти мебель, одежду, системы очистки воды и продукты питания на общую сумму более 70 тыс. грн.

Как отметили в Госпогранслужбе, товары были изъяты представителями ГФС для дальнейшего процессуального оформления.

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