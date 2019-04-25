Выдача паспортов предшествует официальному вводу войск РФ, – эксперт. Новости

Подписав указ об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям неподконтрольной украинской власти территории Донбасса, президент РФ Владимир Путин готовит почву для официального ввода войск на эту территорию. Так считает директор «Восточной правозащитной группы» Вера Ястребова, пишет « Обозреватель » .

По ее мнению, подготовка к этому событию велась несколько лет. Кремль готовит для себя все основания для официального ввода войск на неподконтрольную Украине территорию. «Для чего им это нужно? Дело в том, что в Конституции РФ прописано, что они защищают граждан России независимо от того, на какой территории они находятся. Это делается для легитимизации введения войск на территорию "Л/ДНР"», – объяснила правозащитница.

Как объяснила Ястребова, сейчас Кремль планирует выдать паспорта тем 15% жителей неподконтрольных территорий, списки которых уже составлены, и взять временный буфер для того, чтобы показать остальным жителям, что это безопасно. «Российская Федерация покажет, что списки получивших российское гражданство никому не передаются и не публикуются, украинский паспорт также остается у тех людей. Никаких санкций со стороны Украины к ним применено быть не может из-за того, что они, по сути, приняли другое гражданство, и будут максимально привлекать до 50% тех людей, которые проживают на неподконтрольной территории. И потом у них будет формальная возможность легитимно ввести туда войска, а также транслировать всему мировому сообществу, что они защищают своих граждан», – заявила Ястребова.

«По сути даже 15% имеющих российское гражданство, может для них послужить возможность ввести войска и получить алиби для мирового сообщества, почему они вторглись на Донбасс», – добавила директор «Восточной правозащитной группы».

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса.

Ранее российские политики заявляли, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Основным условием смены гражданства называлось наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

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