18 и 19 случай с начала года: В ОБСЕ рассказали о смертях на КПВВ Донбасса. Новости

С начала 2019 года при пересечении линии разграничения в Донецкой и Луганской областях скончались 19 человек. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном сегодня, 25 апреля.

Так, на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) в Майорске (Донецкая обл.) наблюдатели видели тело умершего мужчины. «На КПВВ в н. п. Майорск (подконтрольный правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка) наблюдатели видели накрытое одеялом тело умершего мужчины, которое лежало на земле за контейнерами. Медики из международной организации рассказали, что мужчина в возрасте 81 год скончался по естественным причинам, ожидая на КПВВ. Супружеская пара (40–49 лет), представившаяся соседями умершего, сообщила, что он проживал в неподконтрольном правительству районе Донецкой области и упал, стоя в очереди в направлении подконтрольных правительству районов, куда следовал, чтобы получить свою пенсию», – говорится в отчете.

Кроме того, на блокпосте незаконных вооруженных формирований к югу от моста в Станице Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска) представитель международной организации сообщил команде СММ, что 35-летний мужчина скончался по естественным причинам на расположенной неподалеку автобусной остановке после пересечения линии соприкосновения. «Это восемнадцатый и девятнадцатый случаи смерти гражданских лиц по естественным причинам на блокпостах вдоль линии соприкосновения, которые Миссия зафиксировала с начала этого года», – отметили в СММ ОБСЕ.

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