Быстро и безопасно: В Украине решают, как доставить Благодатный огонь в Донецк (Видео). Новости

Благодатный огонь, который должен сойти в Израиле на Пасху, планируют доставить во все украинские епархии, в том числе и за линию разграничения на Донбассе, передает телеканал «Украина».

В субботу, 27 апреля, огонь привезут самолетом в аэропорт «Борисполь», а уже оттуда – в областные центры. В тот же день огонь отправят и в Мариуполь, чтобы митрополит Иларион передал его всем верующим, в том числе и в неподконтрольный украинской власти Донецк.

«Этот огонь согревает всех и наполняет сердце любовью и радостью. Поэтому мы хотим, чтобы в Донецк (который является частью Украины, и Донецкая епархия входит в состав Украинской православной церкви) этот огонь тоже был доставлен. И доставили эту радость, пасхальную радость. Как доставить огонь в Мариуполь и Донецк – у нас как раз идет работа, чтобы сделать так, чтобы это было быстро, а во-вторых, – безопасно», – прокомментировал народный депутат, председатель фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский.