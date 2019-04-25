В Совбезе ООН высказались о выдаче паспортов РФ на неподконтрольном Донбассе. Новости

Перед началом заседания СБ ООН по Украине пять членов Совбеза из стран Евросоюза, а также Италия, Нидерланды и Швеция выступили с совместным заявлением по решению России о выдаче российских паспортов на территории неподконтрольного Донбасса. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает ООН на своей странице в Twitter.

«Решение России о выдаче паспортов подрывает суверенитет Украины и противоречит духу и букве Минских договоренностей», – говорится в сообщении.

Также в представительстве Украины при ООН сообщили, что страны ЕС в Совете Безопасности – Германия, Франция, Великобритания, Бельгия, Польша, а также бывшие члены – Швеция, Италия и Нидерланды заявили, что решение Кремля о паспортах подрывает суверенитет Украины. И призвали РФ воздержаться от дестабилизации Минских договоренностей.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса.

Ранее российские политики заявляли, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Основным условием смены гражданства называлось наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

Читайте также: