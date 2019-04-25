В Мариуполе на ремонт дорог выделили более 140 млн грн. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в 2019 году коммунальное предприятие «Мариупольавтодор» планирует собственными силами отремонтировать порядка 9 км дорог. Также капитальному ремонту подлежат около 2 км основных магистралей города. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

По словам директора «Мариупольавтодора» Дмитрия Чучмая, на реализацию проектов по восстановлению дорожного покрытия было выделено порядка 148 млн грн. Также обновился технический парк предприятия. За последние 3 года только из инвестиционного бюджета было направлено около 100 млн грн на закупку современного оборудования.

Как отмечается, в планах до 17 мая окончить ямочные ремонты дорог во всех районах Мариуполя. Параллельно уже идут текущие ремонты по улицам Пашковского, Заозерной, Ломизова.

«Не остаются без внимания улицы частного сектора. Так, завершаются ремонты по улице Кравченко и переулку Белорусскому. В планах выполнить работы на одной из самой протяженной улице города – 130-й Таганрогской дивизии. Подрядчик произведет ремонт по проспекту Победы – на отрезке от бульвара Меотиды до площади Победы. Также продолжатся работы по проспекту Мира на участке от улицы Греческой до ДОСААФ. Не оставляют без внимания дворы ОСМД. Порядка 100 дворов в планах на полное асфальтирование в этом году», – сказано в сообщении.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко подчеркнул, что стратегически важно к 2021 году закрыть вопрос ямочного ремонта. Для этого «Мариупольавтодору» создаются все условия.

«Автодор такого уровня есть только в Мариуполе и Киеве. Предприятие обеспечено техникой в полном объеме. Современные немецкие катки, фрезы, абсолютно новые самосвалы, МАЗы. Наша задача – вывести качество дорожного покрытия на новый уровень. Для этого мы создали все условия и уже видим результат», – сказал Бойченко.