На Кировоградщине бойцы АТО и ООС получили в собственность более 9,8 тыс. земельных участков. Новости

В Кировоградской области участники боевых действий на Донбассе получили в собственность 9 816 земельных участков. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщили в Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Отмечается, что проекты землеустройства утверждены на участки общей площадью 18,5 тыс. га. Наибольшее количество земельных участков военным предоставлено в Новомиргородском (1 559), Кропивницком (987), Александрийском (752), Александровском (692), Знаменском (696) районах Кировоградской области.

Всего на Кировоградщине за этот период участники боевых действий получили 13 тыс. 499 разрешений на разработку проектов землеустройства для отвода земли. После завершения процедуры оформления военные получат в собственность наделы общей площадью более 25,6 тыс. га.

«Наибольшее количество разрешений на разработку земельной документации бойцы получили в Новомиргородском (2 514), Кропивницком (1 271), Знаменском (1 128), Александровском (1 001) и Александрийском (886) районах Кировоградщины», – уточняется в сообщении.

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