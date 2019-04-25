ООН: Гуманитарная помощь для Донбасса не должна быть политизированной. Новости

Украина недополучает предоставляемую ООН гуманитарную помощь. Об этом сегодня, 25 апреля, во время заседания Совета безопасности ООН по требованию украинской стороны заявила помощник Генерального секретаря по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер, сообщает « УНН » .

« У меня сегодня три предложения, которые хочу вынести на рассмотрение совета. Первое – свобода перемещения людей, которые были затронуты кризисом. Здесь ситуация должна улучшиться», – сказала Мюллер.

С апреля 2014 года более тысячи гражданских лиц были убиты и получили ранения из-за мин или невзорвавшихся предметов.

Она призвала обе стороны не допустить использования наземных мин и работать с партнерами по разминированию. « Вторая идея касается гуманитарного доступа на восток Украины. Здесь ситуация остается непредсказуемой, особенно в районах, неподконтрольных правительству. Гуманитарная помощь не должна быть политизированной», – подчеркнула дипломат.