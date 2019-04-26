Паспорта РФ для «Л-ДНР»: Эксперт рассказал, что изменится для жителей неподконтрольного Донбасса. Новости

На Донбассе Россия повторяет сценарий Осетии. Там введение войск РФ было мотивировано именно тем, что грузины стреляют по гражданам РФ. В случае защиты наших военных и ответа на выстрелы, РФ может сказать, что Украина стреляет по российским гражданам. Такое мнение высказал эксперт Международного института демократий Евгений Дикий, передает «Словоі Діло».

«РФ, с их точки зрения, такими действиями подготовила для себя правовые основания для легализации участия российской армии на Донбассе. Хотя и так все прекрасно знают, что они там все это время. Однако, они подготовили почву для ее легализации», – пояснил Дикий.

По его словам, второй мотив заключается в том, что таким образом Россия посылает сигнал новоизбранному президенту. Дикий напомнил, что указ подписали через трое суток после выборов. Перед самыми выборами, когда уже было понятно, кто победит, Медведчук озвучил так называемый мирный план. «Фактически, это был план блокирования любого развития Украины путем навязывания нам автономного Донбасса», – отметил он.

По мнению эксперта, РФ получила четкий мессидж, что относительно этого вопроса позиция Украины остается неизменной и новый президент тоже не собирается идти на путинские условия.

«В таком случае они перешли к плану Б. Очевидно, был расчет на то, что новоизбранному президенту из-за того, что его поддерживало росскоязычное население Востока и Юга, и потому, что он неопытный в политике, удастся навязать кремлевские условия, которые в свое время не удалось навязать Порошенко», – отметил он.

Вероятно, уточнил Дикий, в Кремле поняли, что все надежды напрасны. Теперь они демонстрируют агрессию и показывают, что будет дальше. «Это сигнал Зеленскому, что если он не хочет по-хорошему, то будет по-плохому, грубо говоря. Фактически, это шантаж, который уже направлен персонально на Зеленского», – считает эксперт.

Специалист подчеркнул, что официальной реакции именно Зеленского пока нет, но пока и Зеленского официально как президента нет. Сейчас можно считать, что команда говорит от его имени.

«Возможно, нет персонального заявления, потому что новоизбранный президент все же понимает свою неопытность и не спешит с публичными заявлениями. Возможно, консультируется. Далее, уже когда пойдут заявления, станет ясно, с кем он консультировался. Интересно, консультируется ли он с западным дипкорпусом, прежде чем озвучивать такие вещи», – добавил он.

Эксперт уверен, что для жителей неподконтрольного Донбасса паспортная оккупация в первую очередь изменит то, что население оккупированных территорий получит возможность трудоустройства в России. Это также может быть одним из дополнительных мотивов РФ.

«В России жесткий демографический кризис, работать некому, а жители Донбасса в этом плане приятнее эмигрантов: все же русскоязычные, славяне. Они фактически получают легально 4 миллиона человек, которые имеют возможность работать на российском рынке труда», – отметил эксперт.

Он напомнил, что такая же паспортизация состоялась в Приднестровье 20 лет назад. «Мы видим, как живут приднестровцы: преимущественно с двумя или даже тремя паспортами. В ситуации Приднестровья это обязательно паспорта РФ и Молдовы. У многих еще и украинские. Так же будут жить жители ОРДЛО*. Опять же, по Приднестровью мы можем видеть, что никакие вложения за этим не идут. Стоит оккупационный контингент, вбрасывается минимальное количество денег, чтобы не было социального взрыва. Территория считается абсолютно нестабильной», – подытожил Евгений Дикий.

Как известно, в команде Зеленского отметили, что указом о выдаче паспортов жителям ОРДЛО Россия признала свою ответственность как государства-оккупанта, однако персонального заявления новоизбранного президента не было.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса.

Ранее российские политики заявляли, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Основным условием смены гражданства называлось наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Читайте также: