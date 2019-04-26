Перед Пасхой – нарасхват: Переселенка из Макеевки организовала пекарню, в которой работают матери-одиночки. Статьи

В преддверии Пасхи работы в мастерской-пекарне «Мама 1» хватает. Заказы в село Орловщина, что под Новомосковском Днепропетровской области, поступают из разных городов Украины. Помимо традиционной пасхальной выпечки в ассортименте песочное печенье, орешки со сгущенкой, пальчики с повидлом, рогалики, эклеры, пляцки, маффины, рулетики, меренги, торты. Здесь посменно работают женщины, которые пострадали от домашнего насилия. Все они – подопечные социального дома «Рукавичка», на базе которого и функционирует пекарня. Ни одна из сотрудниц не имеет профильного образования, но каждая старается в совершенстве овладеть пекарским ремеслом, чтобы в дальнейшем иметь возможность найти постоянное жилье и содержать детей.

Макеевские беспризорники грелись возле Вечного огня

Организовать социальное предприятие при «Рукавичке» решили волонтеры общественной организации «Мартин-клуб», идейным вдохновителем и руководителем которой является Виктория Федотова. Более 25-ти лет она опекается судьбами обездоленных: сначала это были макеевские беспризорники, а теперь одинокие женщины с детьми, у которых нет документов, образования и крыши над головой.

«Помню, была зима 1995 года. Я тогда работа в Макеевском центре социальных служб. Как-то проходя мимо Вечного огня, который тогда еще работал, увидела, как вокруг него греются беспризорники. Самому младшему из них было лет пять, не больше. В колготах, без обуви. Сердце сжалось, он ведь был ровесником моего сына. Тот день определил всю мою жизнь: сначала я с коллегами и единомышленниками кормили детей горячими супами, а через пять лет приобрели в Макеевке первый из трех домов, куда смогли пригласить беспризорников с улицы. Деньги на жилье дал мой хороший друг. Для этой благородной цели он продал свою машину. Так появился проект "Детская деревня", благодаря которому сотни беспризорников из Макеевки, Донецка, Харцызска и окрестных сел смогли просто остаться в живых, мы же в свою очередь стали более компетентными в вопросе защиты прав детей. И к тому же обрели свое видение проблемы и стратегию борьбы с беспризорностью», – рассказала Виктория.

В начале 2000-х о беспризорности не принято было говорить вслух, ведь такого понятия не существовало на общегосударственном уровне. Поэтому помощь на то же питание и одежду для детей «Мартин-клуб» получал от иностранных доноров. Гранты тоже были тогда в новинку. «Со временем мы приобрели еще два социальных дома. Ежегодно через них проходило до 400 людей. Кто-то задерживался у нас на пару недель или месяцев, другие – на более продолжительное время. Срок пребывания зависел не от наших прихотей, а от времени, необходимого для решения той или иной проблемы», – продолжила Федотова.

Виктория Федотова

Опека над несовершеннолетними мамами

Когда же государство стало опекаться беспризорниками, «Мартин-клуб» принял новый для себя вызов – теперь сотрудники общественной организации стали опекаться несовершеннолетними мамами, родившие детей на улицах. «Мы поняли, что для ребенка самое главное – его родители, поэтому всячески поддерживаем семьи. А иначе детдома будут пополняться малышами, которые стали непосильной ношей для своих родителей», – отметила она.

В 2009 году «Мартин-клуб» открыл первое заведение в Донецкой области, работающее в формате социального общежития матери и ребенка под названием «Маленькая мама». «Тогда мы смогли принять трех мам и их трех детей. Длительность пребывания мы не ограничивали. Воспитательная работа здесь осуществлялась круглосуточно: вместе с молодыми неопытными мамами жила семья-наставник. Социальный педагог вместе с мужем и ребенком на своем примере учила молодых женщин бытовым умениям и моделям семейного поведения. Конечно же, в нашем общежитии мы не могли предоставить каких-то суперусловий, но мы тогда дали нуждающимся необходимый минимум, помогали оформить социальные пособия, найти работу. Дом, прежде всего, призван прервать цепочку сиротства, помогая детям остаться в семье. Чуть позже похожие комнаты для матери и ребенка были открыты в Донецке и Мариуполе», – рассказала собеседница.

Эвакуировали всех: сначала сотрудников, потом подопечных

А потом пришла «русская весна». Виктория, как истинный патриот, участвовала в мирных митингах за единство Украины. Когда окончательно стало понятно, что «дело пахнет керосином», она с многочисленной родней в начале лета переехала в Днепр.

«Сначала город покинула наша команда с семьями, те, кто захотел, а это 20 человек. Ехали – куда глаза глядят, услышав накануне отъезда историю от наших друзей-правозащитников из Луганска, как они бежали от оголтелых борцов за "ЛНР" под покровом ночи. Мы не стали испытывать судьбу и дожидаться визита непрошенных гостей, и в июне уехали. Для эвакуированных сотрудников арендовали домик в Днепре. Целый месяц мы жили все вместе: 9 взрослых и 11 детей. Через неделю после нашего отъезда забрали всех подопечных, на тот момент было 10 женщин и 11 детей. Две семьи без паспортов остались в Макеевке», – вспоминает переселенка.

Мамочек приняла бесплатно «Допомога Дніпра», поселив сначала на турбазе, потом в селе Петриковка предоставило общежитие. «Ближе к концу осени мы приобрели в селе Орловщина дом, куда с детьми перебрались наши подопечные. Откуда деньги? Помогли наши друзья-бизнесмены. Средства на ремонт дал наш голландский донор, с которым мы сотрудничаем уже более десяти лет, еще в Макеевке он неоднократно помогал нам. Сейчас дом более-менее нормально выглядит», – отметила Виктория.

«Рукавичка» – в тесноте да не в обиде

С появлением дома родился очередной проект «Мартин-клуба» под названием «Рукавичка», существование которого стало также возможным благодаря донорской помощи. Первое время здесь жили исключительно мамы с детками из Донецкой и Луганской областей.

«Это были две макеевчанки, по одной мамы из Дебальцево и Рубежного. Сейчас в нашей "Рукавичке" живут 5 мам с детками и все они мои землячки. Хотя еще зимой у нас была всего лишь одна семья из Донбасса, еще одна из Львова, а остальные из Днепропетровской области. Мы не разделяем людей по территориальному принципу, стараемся помогать всем молодым мамам, которые нуждаются в нашей помощи и поддержке. У нас теплая, дружная атмосфера. Дети и взрослые обеспечены всеми необходимыми средствами гигиены, одеты и обуты, накормлены. Еда, правда, без изысков, зато вкусная и сытная. Наши социальные работники помогают постояльцам адаптироваться, получить документы, оформить пособия», – перечислила она.

«Мы существуем за деньги наших друзей и это в основном люди, которые когда-то у нас работали волонтерами. Например, в Германии есть целая организация, которая с миру по нитке собирает различную помощь и нам передает. Здесь нет ни копейки государственных средств. Периодически чиновники к нам ездят, но помощи от них мы не видит. Благо, что перестали вставлять палки в колеса. И на том спасибо. А ведь первое время в буквальном смысле выгоняли нас, говорили, чтобы мы возвращались туда, откуда приехали», – продолжила Виктория.

В «Рукавичке»

Пекарня дает возможность одиноким мамам работать и зарабатывать

В середине осени 2017 года «Мартин-клуб» запустил пекарню «Мама 1». Для Днепра этот социальный проект уникальный. До этого в городе ничего подобного не было. «Мы решили вывести помощь своим подопечным на качественно иной уровень. Мы очень долго вели разговоры о том, что давать "рыбу" – это всего лишь полдела. Весь тот спектр социальной, гуманитарной, психологической и правовой помощи, которую мы предоставляли до сих пор нашим подопечным, зачастую оказывался неэффективным по одной лишь причине – человек так и не получал чего-то абсолютно необходимого, что дало бы ему возможность самостоятельно выжить за стенами наших приютов. Мы понимали, что нужно давать "удочку", но не знали, как это сделать», – отметила глава «Мартин-клуба».

И тогда общественники отправились учиться. Команда посетила множество похожих социальных проектов в Германии. «Там мы увидели, как понятия "бизнес" и "социальная помощь" переплетаются в действии. Мы поняли, что социальный бизнес в глазах самих получателей помощи должен быть в первую очередь бизнесом, у них должна быть полная уверенность в том, что каждую копейку, которую им заплатил работодатель, они честно заработали. Именно на этом принципе базируются те личностные изменения, которые вечного получателя помощи превращают в самостоятельного, уверенного в своих силах человека», – отмечает переселенка.

Изначально пекарня располагалась в арендованном помещении в одном из районов Днепра. Но из-за ряда причин пекарня на некоторое время закрылась, чтобы в марте этого года возобновить свою работу в одном помещении с «Рукавичкой». «Там отдельный вход, две комнаты. В одной – замешивают тесто, формируют сладости, а во второй – выпекают и упаковывают. Все, кто работает в пекарне, прошли медосмотр. У работниц имеются санитарные книжки», – уверила Виктория.

Сейчас в социальной пекарне задействовано 6 человек: три мамы из «Рукавички», волонтер-технолог и двое сотрудников «Мартин-клуба».

Инна Белая живет в «Рукавичке» с 2015 года. Сюда она вместе с дочкой переехала из Дебальцево уже будучи беременной. Оставаться с мужем-тираном больше не было сил. В «Мама 1» она отвечает за изготовление орешков со сгущенным молоком. Сборкой коробок и изготовлением начинок для сладостей занимается переселенка из Донецка Любовь Найденова. Можно сказать, что в «Рукавичке» она долгожитель, уже шестой год здесь. Первое время с начинающими пекарями работала волонтер «Рукавички» Ольга Давиденко. У нее за плечами 20-летний опыт работы в кондитерском деле. Вместе они разработали ассортимент пекарни, на сегодняшний день это более десяти наименований.

«Все это мы делаем для того, чтобы девушки обучились новой профессии и имели собственные деньги, были независимы от социальных выплат. Пекарня – это возможность работать и зарабатывать. Будем честны, лишь малая часть работодателей готовы подстраиваться под сотрудника, строить под него график. Наши мамы не могут работать полный рабочий день, потому как у них есть дети, о которых никто не позаботится кроме них самих», – отметила Виктория.

Помочь подопечным социального дома «Рукавичка» можно, заказав в пекарне «Мама 1» вкусную выпечку. Все заказы на доставку принимаются через Facebook-страницу.

Виктория Федотова уверяет, что вся представленная продукция изготовлена из натуральных ингредиентов, без использования химических красителей. «Несмотря на тяжелые испытания, мамы не сдались и не покинули детей на произвол, не отдали на воспитание государству. Наши подопечные не тратят деньги налогоплательщиков, они не бремя для общества. На заработанные в пекарне деньги они оплачивают детский сад, покупают книги и фрукты своим дочкам и сыночкам. А самое главное – чувствуют самоуважение и радость от созданных сладостей своими руками», – заключила глава общественной организации «Мартин-клуб».

Анна Курцановская, РПД «Донецкие новости»