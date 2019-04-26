Без автономии, без «Л-ДНР» и Путина: Советник Зеленского озвучил позицию по Донбассу. Новости

Без НАТО Украина не сможет себя защитить от России, при этом всеукраинский референдум о вступлении в Альянс проводить не нужно. Никаких переговоров один-на-один с президентом РФ Владимиром Путиным, и никаких вообще переговоров с представителями «ДНР» и «ЛНР», тем более не приемлемо предоставление Донецкой и Луганской областям автономии. Такие позиции озвучил Иван Апаршин – советник по вопросам безопасности и обороны команды Владимира Зеленского.

Апаршин пояснил, что являлся членом команды иного кандидата в президенты Украины – Анатолия Гриценко. После первого тура выборов Гриценко встречался с Зеленским и предложил кандидатуру Апаршина как эксперта по вопросам безопасности и обороны. «Владимир Зеленский согласился с этим. У меня была встреча с Владимиром Зеленским, и мы говорили о вопросах безопасности и обороны. У меня была простая миссия – я должен был встретиться с Владимиром Зеленским и донести до него практически программу по вопросам безопасности и обороны, с которой мы шли как команда Анатоля Гриценко. Потом еще были встречи уже в составе команды… Будущий президент Украины представил меня как советника по вопросам безопасности и обороны, который может с ним войти в Администрацию президента», – пояснил Иван Апаршин.

Высказывая свои впечатления от встреч, он отметил, что Зеленский и его команда умеют слушать. «Мне часто приходилось встречаться с министрами стран-членов НАТО. Они – не военные, они – гражданские, и не понимают столь детально вопроса. Но они как раз отличаются тем, что у них есть государственное стратегическое видение решения вопроса, они понимают механизмы. И [в Зеленском] я увидел человека, который может воспринимать информацию, и эта информация для него интересна. И не только потому, что он президент, а потому что ему придется давать ответы на эти вопросы. Я вышел [со встречи] с ощущением, что я говорил с человеком, который хочет разобраться. А что, президент США, вступая в должность, сразу понимает, как принимать решения в сфере безопасности и обороны? Там тоже сильный институт советников. И Зеленский сегодня будет готов принимать решения, которые предлагает ему не одна сторона. Он будет выслушивать разные мысли, разные предложения», – отметил эксперт.

Далее он рассказал о своем видении решения военной ситуации в Украине, которое и предложил Зеленскому. По словам Апаршина, большинство его мыслей были восприняты нормально командой будущего президента. «Но я понял, что они понимают эти вопросы [безопасности и обороны] не детально, не досконально. Но то, что я говорил, воспринималось очень серьезно», – констатировал он.

Например, относительно НАТО Апаршин не согласен с ранее высказанным Зеленским месседжем, что перед вступлением в Североатлантический Альянс необходимо провести всеукраинский референдум. «У нас есть группа советников по вопросам безопасности, которые имеют свои точки зрения. Я могу озвучить только свою. Нам нет смысла сегодня проводить референдум по НАТО, он нам ничего не дает. Давайте мы сначала реализуем план, необходимый для вступления в НАТО. И когда мы, как страна, будем готовы, то мы не будем просить, чтобы нам предоставили возможность. Мы скажем – мы готовы, а готовы ли вы нас принять? Но у нас должны быть такие аргументы, чтобы у них не было даже сомнения, что наша страна (именно страна, а не Вооруженные силы) готова к вступлению в НАТО», – сказал он.

Апаршин планирует и в дальнейшем переубеждать Зеленского относительно проведения референдума, оперируя аргументами. «Только 4 страны-члены НАТО прошли через референдум, все остальные страны – нет. Я не буду убеждать, что нам нужно вступать в НАТО. Я буду убеждать, что у нас просто нет иного пути кроме членства в коллективной безопасности, чтобы защитить интересы Украины. Кто бы мне что ни говорил, но мы не сможем ни в ближайшей перспективе, ни в среднесрочной перспективе найти ресурсы, чтобы настолько поднять уровень способности страны, что быть способным противостоять широкомасштабной агрессии России. Гарантированно мы сможем это сделать, будучи членом НАТО. В этой связи мне референдум не интересен, референдум – это форма, а мне важен смысл», – подчеркнул советник.

Кто Зеленскому «нашептывает» идею о референдуме, Апаршин не знает, т.к. он не знаком с иными советниками будущего президента по вопросам безопасности. «Но они, возможно есть. Я же не могу президенту запретить общаться с иными. Это даже было бы неправильно, если бы он общался исключительно со мной», – считает он.

Он пояснил, что задача советников – предлагать свои решения и давать экспертную оценку иным предложениям, «что будет, если мы примем этот документ, какие будут последствия, если мы примем иной».

Также он акцентировал, что у Зеленского есть желание решить вопрос мира в Украине, даже за счет компромиссов, но на выгодных для Украины условиях. «Я ему даже сказал, что я смогу найти людей, которые смогут разработать военную операцию по освобождению территорий. Более того, я уверен, что мы частично эту операцию можем провести. Но какая цена? Есть ли сегодня смысл рисковать жизнями людей для достижения цели, которую можно достичь и без проведения военной операции?», – риторически высказался Апаршин.

По результатам бесед с Зеленским, он акцентировал, какие условия для компромиссов являются выгодными Украине, а какие – нет. «Автономия [Донбасса] – однозначно не принимается. Абсолютно очевидно, что не принимается. Я даже слышать об этом не хочу. Это моя позиция», – заявил советник.

Он не допускает мысли, что Зеленский скажет, что нужно идти на выполнение Минских соглашений в вопросе автономии (особого статуса), давайте забирать территории обратно. «Такого не было [во время встреч], и я думаю, что этого и не будет», – считает Апаршин.

Вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс рассматривается. «Но есть принципиальный вопрос – выход на границы [с Россией], а после этого проведение всех иных мероприятий, в том числе, предусмотренных Минскими соглашениями. Мы можем рассматривать вопрос, что на границу выходит не украинская армия, не российская и даже не белорусская, а выходят миротворческие силы? Они смогут перекрыть границу? Получив ответы, мы сможем двигаться дальше. Мы можем сами такую позицию отстоять? Нет. Поэтому нужно привлекать партнеров – США, Великобританию. Но базовое – это "Минск". Но мы же можем сказать: наши партнеры сделали многое, благодаря этому мы должны двигаться вперед. Просто мы не сможем в этой проблеме остаться один-на-один с Россией, мы ее не решим. Переговоры – только в присутствии партнеров. Один-на-один – это бесперспективно», – уверен советник.

Апаршин также не рекомендует Зеленскому идти на прямые переговоры с Путиным. «Я бы не советовал президенту Украины сегодня встречаться напрямую с Путиным. Я не верю, что Путин нам что-то сможет гарантировать. Я ему не верю. Я верю в такие переговоры только в формате, когда в него будут вовлечены мощные страны, с которыми Путин просто играться не сможет. Моя позиция: я бы никогда не сел с Путиным один-на-один, это просто проигрышный вариант. Западные же партнеры имеют возможность на него влиять», – пояснил он.

И никаких переговоров с «Л-ДНР». «И не дай бог кто-то предложит новому президенту сесть за стол переговоров с этими так называемыми "республиками" "ДНР" и "ЛНР". Я в принципе не допускаю, что Украина может допустить разговаривать с этими людьми», – настаивает Апаршин.

При этом Апаршин не может однозначно утверждать, какой курс в конечном итоге выберет президент Зеленский, так как он не знает, кто в итоге займет ключевые позиции в новом правительстве – по обороне, безопасности, по внешнеполитическим связям.

Зеленский не предлагал Апаршину должность министра обороны, пока речь идет о статусе советника президента. «Должность министра обороны мне не предлагали. Кому предлагают – не знаю. Я – советник, я член команды советников президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны», – ответил он.

Апаршин подчеркнул, что после общения с Зеленским вполне может представить его Верховным Главнокомандующим, которого также нормально воспримут в армейских кругах.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «ZIK»

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