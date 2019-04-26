Россия пытается легализовать свое военное присутствие на Донбассе, – Ельченко. Новости

Выдачей российских паспортов в упрощенном порядке для жителей неподконтрольного украинским властям Донбасса Россия пытается легализовать свое военное присутствие на Донбассе. Об этом во время заседания Совета безопасности ООН заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

«Кремль решительно нарушает принципы международного права, которым запрещено оккупационной власти менять гражданство населения на оккупированных территориях», – сказал он.

«Это происходит потому, что РФ больше не может скрывать присутствие своих вооруженных сил и наемников на Донбассе, и скрывать свою роль в разворачивании вооруженного конфликта в регионе. Поэтому она решила переключиться с 5-летней мантры "Их там нет" на реваншистский лозунг – "Они наши граждане". Мы об этом уже слышали перед началом Второй мировой войны. Мы об этом слышали в Грузии, и мы все знаем, чем эти лозунги закончились», – продолжил Ельченко.

Представитель Украины при ООН подчеркнул, что «провокационная и дестабилизирующая природа действий РФ становится очевидной, если хотя бы бегло посмотреть на российско-грузинский конфликт».

Он напомнил, что к аналогичному сценарию Кремль прибегал 2008 году: «В 2006 году 90% жителей Южной Осетии были российскими гражданами. 8 августа 2008 года, когда начались боевые действия в Южной Осетии, российский президент, выступал на Совбезе ООН со словами: "Сейчас в Южной Осетии мирные люди – женщины, дети, пожилые люди погибают, большинство из них – граждане РФ. В соответствии с Конституцией и федеральными законами, я в качестве президента РФ должен защищать жизнь и достоинство российских граждан, несмотря на то, где они находятся"… Вы знаете, что происходило потом. Спустя 10 лет территориальная целостность Грузии до сих пор не восстановлена».

«Возвращаясь к ситуации на Донбассе: выдача российских паспортов может быть использована Кремлем для легитимизации его военного присутствия на украинской территории для защиты якобы российских граждан. Решение Кремля – прямое доказательство, что Россия применяет тот же сценарий. Речь идет о попытке замаскировать оккупацию этих территорий, намерении оторвать их от Украины. Это искусственный повод для того, чтобы направить российские войска в этот регион», – заявил Ельченко.

Как сообщалось ранее, заседание Совета безопасности ООН было созвано по требованию Украины для обсуждения ситуации на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса в связи с решением президента РФ выдавать жителям этих территорий российские паспорта по упрощенному порядку.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса.

Ранее российские политики заявляли, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Основным условием смены гражданства называлось наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами. В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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