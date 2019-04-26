В «ДНР»: В Амвросиевке столкнулись легковой автомобиль и автобус (Фото). Новости

В неподконтрольной украинским властям Амвросиевке произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

Как рассказывают очевидцы, авария произошла 25 апреля: на мосту в районе хлебозавода столкнулись легковой автомобиль и автобус «Паз». От удара машину отбросило, а «Паз» съехал на обочину.

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