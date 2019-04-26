Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

В «ДНР»: В Амвросиевке столкнулись легковой автомобиль и автобус (Фото). Новости

Вся лентаДонбассДонецкая область
Луганская область

В «ДНР»: В Амвросиевке столкнулись легковой автомобиль и автобус (Фото)

ДН

26.04.19 07:59dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео из соцсетей

В неподконтрольной украинским властям Амвросиевке произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

Как рассказывают очевидцы, авария произошла 25 апреля: на мосту в районе хлебозавода столкнулись легковой автомобиль и автобус «Паз». От удара машину отбросило, а «Паз» съехал на обочину.

Читайте также:

Комментарии