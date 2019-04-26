Глава СММ ОБСЕ выступил с докладом по Донбассу в Совбезе ООН. Новости

В ходе последних переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске стороны не смогли договориться о «пасхальном» перемирии. Об этом во время заседания Совета безопасности ООН 25 апреля заявил глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан.

«24 апреля в Минске стороны не смогли договориться о режиме прекращения огня на востоке Украины. Украина огласила одностороннее решение о режиме прекращения огня с 18 апреля. Я до сих пор уверен, что двустороннее соглашение может быть достигнуто относительно этого вопроса», – доложил он о переговорах ТКГ.

«Стабильное обеспечение прекращения огня – это критический первый шаг на пути разрешения ситуации с безопасностью в регионе», – подчеркнул Апакан.

Он сообщил, что объявленное перемирие на Донбассе 8 марта было самым коротким. «Миссия ОБСЕ зафиксировала более 50 тыс. актов нарушения режима прекращения огня. Эти нарушения были сконцентрированы в 4 регионах – это на восток и на юго-восток от Мариуполя, Попасная, зона вблизи Донецкого аэропорта – Ясиноватая, а также зона на юг и юго-восток от Светлодарска», – проинформировал глава СММ ОБСЕ.

«Начиная с 8 марта, СММ ОБСЕ зафиксировала более 200 случаев использования вооружения, которое должно было быть отведено из региона, согласно Минским соглашениям», – добавил Апакан.

Глава СММ ОБСЕ акцентировал, что сторонам переговоров необходимо приложить больше усилий для достижения стабильного режима прекращения огня на Донбассе. «Также необходимы договоренности о гуманитарной деятельности», – отметил он.

Как сообщалось ранее, заседание Совета безопасности ООН было созвано по требованию Украины для обсуждения ситуации на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса в связи с решением президента РФ выдавать жителям этих территорий российские паспорта по упрощенному порядку.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса.

Ранее российские политики заявляли, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Основным условием смены гражданства называлось наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами. В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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