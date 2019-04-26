Приговорен к 13 годам заключения: В «ЛНР» мужчину обвинили в «шпионаже». Новости

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области «военный суд ЛНР» приговорил жителя Славяносербского района к 13 годам заключения за «шпионаж». Об этом сообщает пресс-служба «МГБ ЛНР».

Как уверяют в «ЛНР», мужчине якобы сотрудниками СБУ «был присвоен псевдоним и отработано задание по сбору сведений военного характера, составляющих государственную тайну». «Их передача осуществлялась путем установленного представителями СБУ конспиративного канала связи через его сына, также являющегося агентом украинских спецслужб», – утверждают в «республике».

«Выполнение заданий сотрудников СБУ квалифицировано как государственная измена в форме шпионажа, то есть сбор и передача иностранной разведке сведений, составляющих государственную тайну для использования против безопасности республики», – добавляют в «ЛНР».

Там также сообщили о вынесенном «судом» решении. «Военный суд ЛНР приговорил жителя Славяносербского района к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о государственной измене», – заявляют в «ЛНР».

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