Майский пикник подорожал: Как изменились цены (Инфографика). Новости

Собрать с нуля набор для майского пикника или для выходных на природе становится все дороже, отмечает «Сегодня».

По данным крупнейшего маркетплейса Prom.ua, за год средний чек онлайн-покупок вырос (см. инфографику). Больше всего нужно выложить за сумку-холодильник (подорожала на 80 грн). А вот каремат обойдется в 420 грн (в прошлом году 390 грн). Чтобы провести длинные выходные на природе, нужно подготовиться еще основательнее. За год средний чек покупки вырос на палатки, спальные мешки и гамаки. Набор туристической складной мебели на 4-6 человек не подорожал – 1100 грн. А вот шампуры в среднем даже немного подешевели – на 20 грн.

Инфографика: «Сегодня»

По данным площадки авторских товаров Crafta.ua, трендом майских пикников этого года стали сервировочные доски. Они подходят как для разделывания мяса, так и для подачи готовых блюд. Мастера делают их необычной формы, добавляют углубления для соуса и украшают гравировкой. Стоят такие доски от 130 до 600 грн, в зависимости от древесины и размера.

Популярны и деревянные ящики для переноса напитков с удобной ручкой. В них есть встроенная открывалка или отверстия для коллекционирования пивных крышек. Продают их в среднем за 500 грн.

«В этом году очень популярны экотовары. Даже на традиционные майские пикники украинцы все чаще выбирают не одноразовую посуду, а деревянные тарелки и доски для подачи еды. А вместо пакетов, все необходимое складывают в большие экосумки, корзины, ящики и рюкзаки», – говорит Ольга Костюк, руководитель площадки авторских товаров от мастеров и локальных брендов Crafta.ua.

В преддверии сезона шашлыков особым спросом пользуются авторские соусы. Например, слива с чесноком, вишня и чили или томаты с копченым перцем. Цены за баночку в 100 г стартуют с 75 грн. Чтобы разнообразить меню для пикника, заказывают и различные крафтовые сладости: наборы пастилы (от 200 грн), диетические хлебцы (от 23 грн) и маршмеллоу (от 50 грн).

Украинцы, особенно жители крупных городов, по-новому подходят к поиску места для пикника. Уже второй год подряд самая трендовая услуга перед майскими – занять беседку в парке. Об этом рассказали аналитики сервиса заказа услуг Kabanchik.ua. Помощнику, который придержит место до приезда заказчика, готовы платить от 250 грн. В среднем на это уходит 3-4 часа. Растет спрос и на услуги кулинаров. В сети ищут специалиста для подготовки продуктов к пикнику. Услуги повара, который замаринует, пожарит шашлык и приготовит закуски, обходятся в среднем в 400 грн. За предварительную закупку продуктов доплачивают отдельно – от 100 до 150 грн.