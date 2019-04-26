Взрыв на шахте в «ЛНР»: Под завалами оказались 17 человек (Фото). Новости

На поверхность подняты тела 3-х горняков, погибших вследствие аварии на шахте «Схидкарбон» в неподконтрольной украинским властям Юрьевке (Лутугинский р-н, Луганская обл.). Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

«25 апреля в результате аварии на шахте ООО "Схидкарбон" (Лутугинский р-н), возникшей, предположительно, от взрыва газовоздушной смеси в подземной выработке, произошло обрушение породы. Под завалами оказались 17 работников шахты», – утверждают в «МЧС».

«При проведении поисково-спасательных работ и разбора завалов обнаружены и переданы на поверхность 3-е шахтеров без признаков жизни. Поиск остальных горняков продолжается», – добавляют в «ЛНР».

Напомним, на шахте «Схидкарбон» в Юрьевке 25 апреля произошел взрыв метана.

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